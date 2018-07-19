استشهاد 142 فلسطينيا برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرة العودة بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة هذا الخميس أن 142 فلسطينيا قتلوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية نهاية مارس الماضي شرق قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية "انه من بين القتلى يوجد 18 طفلا و2 من الإناث و2 من الطواقم الطبية و2 من الصحفيين" مضيفة أن "عدد الإصابات في المسيرة بلغ حوالي 16 ألف و496 بجروح واختناق بالغاز منهم 4190 إصابة بالرصاص الحي و529 بالرصاص المغلف بالمطاط" وتشمل 3126 طفلا ونحو 1362 سيدة.

وذكرت أن من بين إجمالي الإصابات 391 إصابة خطيرة فيما بلغ عدد الإصابات المتوسطة حوالي 3992 .

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين قرب السياج الفاصل منذ 30 مارس الماضي في مسيرة العودة وكسر الحصار للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948 ورفع الحصار عن قطاع غزة.