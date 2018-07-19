الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم 2018- 2019 : البرنامج الكامل للبطولة

ستعطى إشارة انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (الموسم 2018-2019), يوم 10 أوت المقبل, بإجراء الجولة الأولى التي سيتضمن برنامجها قمة كروية محلية بين جمعية الشلف و جمعية وهران , و أخرى بين اتحاد البليدة الذي يستقبل وداد تلمسان, وفق الرزنامة التي كشفت عنها هذا الخميس الرابطة المحترفة لكرة القدم .

وفيما يليالبرنامج الكامل لبطولة الرابطة المحترفة الثانية:

- الجولة الاولى :

-- اتحاد الحراش / نجم مقرة, شبيبة سكيكدة / ترجي مستغانم, مولودية سعيدة / مولودية العلمة, شبيبة بجاية / سريع غليزان, اتحاد البليدة / وداد تلمسان, جمعية الشلف / جمعية وهران, اتحاد بسكرة / اتحاد عنابة, أمل بوسعادة / رائد القبة.

- الجولة الثانية :

-- ترجي مستغانم/ اتحاد الحراش, مولودية العلمة / شبيبة سكيكدة, سريع غليزان/ مولودية سعيدة, وداد تلمسان/ شبيبة بجاية , جمعية وهران / اتحاد البليدة , اتحاد عنابة / اولمبي الشلف, رائد القبة/ اتحاد بسكرة, نجم مقرة / امل بوسعادة .

- الجولة الثالثة :

-- اتحاد الحراش/ مولودية العلمة, شبيبة سكيكدة/ سريع غليزان, مولودية سعيدة/ وداد تلمسان, شبيبة بجاية/ جمعية وهران, اتحاد البليدة/ اتحاد عنابة, اولمبي الشلف / رائد القبة, اتحاد بسكرة /امل بوسعادة, نجم مقرة, ترجي مستغانم .

- الجولة الرابعة :

-- سريع غليزان/ اتحاد الحراش, وداد تلمسان/ شبيبة سكيكدة, جمعية وهران / مولودية سعيدة, اتحاد عنابة/ شبيبة بجاية, رائد القبة / اتحاد البليدة, امل بوسعادة / اولمبي الشلف , اتحاد بسكرة / نجم مقرة, مولودية العلمة / ترجي مستغانم .

- الجولة الخامسة :

-- اتحاد الحراش/ وداد تلمسان, شبيبة سكيكدة/ جمعية وهران, مولودية سعيدة/ اتحاد عنابة, شبيبة بجاية / رائد القبة, اتحاد البليدة /امل بوسعادة , أولمبي الشلف/ اتحاد بسكرة, نجم مقرة / مولودية العلمة,ترجي مستغانم/ سريع غليزان .

- الجولة السادسة :

-- جمعية وهران/ اتحاد الحراش , اتحاد عنابة / شبيبة سكيكدة , رائد القبة / مولودية سعيدة , امل بوسعادة / شبيبة بجاية, اتحاد بسكرة / اتحاد البليدة , اولمبي الشلف / نجم مقرة, وداد تلمسان / ترجي مستغانم ,سريع غليزان/ مولودية العلمة .

- الجولة السابعة :

-- اتحاد الحراش/ اتحاد عنابة , شبيبة سكيكدة / رائد القبة, مولودية سعيدة / امل بوسعادة , شبيبة بجاية / اتحاد بسكرة , اتحاد البليدة / اولمبي الشلف , ترجي مستغانم /جمعية وهران , مولودية العلمة / وداد تلمسان, نجم مقرة / سريع غليزان .

- الجولة الثامنة:

-- رائد القبة/ اتحاد الحراش, امل بوسعادة /شبيبة سكيكدة , اتحاد بسكرة /مولودية سعيدة , اولمبي الشلف /شبيبة بجاية, اتحاد البليدة/ نجم مقرة, اتحاد عنابة /ترجي مستغانم, جمعية وهران /مولودية العلمة, وداد تلمسان/ سريع غليزان .

- الجولة التاسعة :

-- اتحاد الحراش / امل بوسعادة, شبيبة سكيكدة /اتحاد بسكرة, مولودية سعيدة /اولمبي الشلف, شبيبة بجاية/ اتحاد البليدة, نجم مقرة /وداد تلمسان, ترجي مستغانم /رائد القبة, مولودية العلمة/ اتحاد عنابة, سريع غليزان/ جمعية وهران.

- الجولة العاشرة:

-- اتحاد بسكرة / اتحاد الحراش, اولمبي الشلف /شبيبة سكيكدة, احاد البليدة/ مولودية سعيدة, شبيبة بجاية /نجم مقرة, امل بوسعادة /ترجي مستغانم, رائد القبة/ مولودية العلمة, اتحاد عنابة/ سريع غليزان, جمعية وهران/ وداد تلمسان .

- الجولة الحادية عشر :

-- اتحاد الحراش/ اولمبي الشلف, شبيبة سكيكدة/ اتحاد البليدة, مولودية سعيدة/ شبيبة بجاية , نجم مقرة/ اولمبي الشلف, ترجي مستغانم/ اتحاد بسكرة , مولودية العلمة/ امل بوسعادة, سريع غليزان/ رائد القبة, وداد تلمسان /اتحاد عنابة .

- الجولة الثانية عشر:

-- اتحاد البليدة/ اتحاد الحراش, شبيبة بجاية/شبيبة سكيكدة, مولودية سعيدة /نجم مقرة, اولمبي الشلف/ترجي مستغانم, اتحاد بسكرة /مولودية العلمة, امل بوسعادة / سريع غليزان, رائد القبة/ وداد تلمسان,اتحاد عنابة/ جمعية وهران .

- الجولة الثالثة عشر:

-- اتحاد الحراش/ شبيبة بجاية, شبيبة سكيكدة /مولودية سعيدة, نجم مقرة /اتحاد عنابة, ترجي مستغانم/ اتحاد البليدة, مولودية العلمة/ اولمبي الشلف , سريع غليزان/ اتحاد بسكرة, وداد تلمسان/ امل بوسعادة, جمعية وهران /رائد القبة.

- الجولة الرابعة عشر :

-- مولودية سعيدة / اتحاد الحراش, شبيبة سكيكدة / نجم مقرة, شبيبة بجاية/ ترجي مستغانم, اتحاد البليدة /مولودية العلمة, اولمبي الشلف/سريع غليزان, اتحاد بسكرة /وداد تلمسان, امل بوسعادة / جمعية وهران,رائد القبة / اتحاد عنابة .

- الجولة الخامسة عشر:

-- اتحاد الحراش/شبيبة سكيكدة, ترجي مستغانم/ مولودية سعيدة, مولودية العلمة / شبيبة بجاية, سريع غليزان / اتحاد البليدة, وداد تلمسان /اولمبي الشلف, جمعية وهران/ اتحاد بسكرة, اتحاد عنابة /امل بوسعادة , نجم مقرة / رائد القبة .