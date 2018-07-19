الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم 2018- 2019 : البرنامج الكامل للبطولة

19/07/2018 - 15:16

ستعطى إشارة انطلاق بطولة الرابطة المحترفة  الثانية لكرة القدم (الموسم 2018-2019), يوم 10 أوت المقبل,  بإجراء الجولة الأولى التي سيتضمن برنامجها قمة كروية  محلية  بين جمعية الشلف  و جمعية وهران , و أخرى بين اتحاد البليدة الذي يستقبل وداد تلمسان, وفق  الرزنامة التي كشفت عنها هذا الخميس الرابطة  المحترفة لكرة القدم .

وفيما يليالبرنامج الكامل لبطولة الرابطة المحترفة  الثانية:

- الجولة الاولى : 

-- اتحاد الحراش / نجم مقرة,  شبيبة سكيكدة / ترجي مستغانم,  مولودية سعيدة /  مولودية العلمة, شبيبة بجاية / سريع غليزان,  اتحاد البليدة / وداد تلمسان,  جمعية الشلف / جمعية وهران, اتحاد بسكرة / اتحاد عنابة,  أمل بوسعادة / رائد  القبة.

- الجولة الثانية :

-- ترجي مستغانم/ اتحاد الحراش,  مولودية العلمة / شبيبة سكيكدة, سريع غليزان/  مولودية سعيدة, وداد تلمسان/ شبيبة بجاية , جمعية وهران / اتحاد البليدة ,  اتحاد عنابة / اولمبي الشلف, رائد القبة/ اتحاد بسكرة,  نجم مقرة / امل  بوسعادة .

- الجولة الثالثة :

-- اتحاد الحراش/ مولودية العلمة, شبيبة سكيكدة/ سريع غليزان,  مولودية سعيدة/  وداد تلمسان,  شبيبة بجاية/ جمعية وهران,  اتحاد البليدة/ اتحاد عنابة, اولمبي  الشلف / رائد القبة,  اتحاد بسكرة /امل بوسعادة, نجم مقرة,  ترجي مستغانم .

- الجولة الرابعة :

-- سريع غليزان/ اتحاد الحراش,  وداد تلمسان/ شبيبة سكيكدة, جمعية وهران /  مولودية سعيدة, اتحاد عنابة/ شبيبة بجاية, رائد القبة / اتحاد البليدة, امل  بوسعادة / اولمبي الشلف , اتحاد بسكرة / نجم مقرة, مولودية العلمة / ترجي  مستغانم .

- الجولة الخامسة : 

-- اتحاد الحراش/ وداد تلمسان,  شبيبة سكيكدة/ جمعية وهران,  مولودية سعيدة/  اتحاد عنابة,  شبيبة بجاية / رائد القبة,  اتحاد البليدة /امل بوسعادة ,  أولمبي الشلف/ اتحاد بسكرة,  نجم مقرة / مولودية العلمة,ترجي مستغانم/ سريع  غليزان .

- الجولة السادسة :

-- جمعية وهران/ اتحاد الحراش , اتحاد عنابة / شبيبة سكيكدة , رائد القبة /  مولودية سعيدة , امل بوسعادة / شبيبة بجاية,  اتحاد بسكرة / اتحاد البليدة ,  اولمبي الشلف / نجم مقرة, وداد تلمسان / ترجي مستغانم ,سريع غليزان/ مولودية  العلمة . 

- الجولة السابعة :

-- اتحاد الحراش/ اتحاد عنابة , شبيبة سكيكدة / رائد القبة,  مولودية سعيدة /  امل بوسعادة ,  شبيبة بجاية / اتحاد بسكرة , اتحاد البليدة / اولمبي الشلف ,  ترجي مستغانم /جمعية وهران , مولودية العلمة / وداد تلمسان, نجم مقرة / سريع  غليزان .

- الجولة الثامنة: 

-- رائد القبة/ اتحاد الحراش, امل بوسعادة /شبيبة سكيكدة , اتحاد بسكرة  /مولودية سعيدة , اولمبي الشلف /شبيبة بجاية, اتحاد البليدة/ نجم مقرة, اتحاد  عنابة /ترجي مستغانم, جمعية وهران /مولودية العلمة, وداد تلمسان/ سريع غليزان  .

- الجولة التاسعة : 

-- اتحاد الحراش / امل بوسعادة, شبيبة سكيكدة /اتحاد بسكرة, مولودية سعيدة  /اولمبي الشلف, شبيبة بجاية/ اتحاد البليدة, نجم مقرة /وداد تلمسان, ترجي  مستغانم /رائد القبة, مولودية العلمة/ اتحاد عنابة, سريع غليزان/ جمعية وهران.

- الجولة العاشرة: 

-- اتحاد بسكرة / اتحاد الحراش, اولمبي الشلف /شبيبة سكيكدة, احاد البليدة/  مولودية سعيدة, شبيبة بجاية /نجم مقرة, امل بوسعادة /ترجي مستغانم, رائد  القبة/ مولودية العلمة, اتحاد عنابة/ سريع غليزان, جمعية وهران/ وداد تلمسان .

- الجولة الحادية عشر :

-- اتحاد الحراش/ اولمبي الشلف, شبيبة سكيكدة/ اتحاد البليدة, مولودية سعيدة/  شبيبة بجاية , نجم مقرة/ اولمبي الشلف, ترجي مستغانم/ اتحاد بسكرة , مولودية  العلمة/ امل بوسعادة, سريع غليزان/ رائد القبة, وداد تلمسان /اتحاد عنابة .  

- الجولة الثانية عشر:

-- اتحاد البليدة/ اتحاد الحراش, شبيبة بجاية/شبيبة سكيكدة, مولودية سعيدة  /نجم مقرة, اولمبي الشلف/ترجي مستغانم, اتحاد بسكرة /مولودية العلمة, امل  بوسعادة / سريع غليزان, رائد القبة/ وداد تلمسان,اتحاد عنابة/ جمعية وهران .

- الجولة الثالثة عشر:

-- اتحاد الحراش/ شبيبة بجاية, شبيبة سكيكدة /مولودية سعيدة, نجم مقرة /اتحاد  عنابة, ترجي مستغانم/ اتحاد البليدة,  مولودية العلمة/ اولمبي الشلف , سريع  غليزان/ اتحاد بسكرة, وداد تلمسان/ امل بوسعادة, جمعية وهران /رائد القبة.

- الجولة الرابعة عشر : 

-- مولودية سعيدة / اتحاد الحراش, شبيبة سكيكدة / نجم مقرة, شبيبة بجاية/ ترجي  مستغانم, اتحاد البليدة /مولودية العلمة, اولمبي الشلف/سريع غليزان, اتحاد  بسكرة /وداد تلمسان, امل بوسعادة / جمعية وهران,رائد القبة / اتحاد عنابة .

- الجولة الخامسة عشر: 

-- اتحاد الحراش/شبيبة سكيكدة, ترجي مستغانم/ مولودية سعيدة, مولودية العلمة /  شبيبة بجاية, سريع غليزان / اتحاد البليدة, وداد تلمسان /اولمبي الشلف, جمعية  وهران/ اتحاد بسكرة, اتحاد عنابة /امل بوسعادة , نجم مقرة / رائد القبة .

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, الرابطة 2