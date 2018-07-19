البرنامج الكامل لمقابلات الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019

نشرت الرابطة المحترفة هذا الخميس رزنامة البطولة الوطنية للرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019 وهي على النحو التالي:

الجولة الأولى : اتحاد الجزائر - دفاع تاجنانت, شباب قسنطينة - نصر حسين داي, مولودية وهران - أهلي برج بوعريريج, شبيبة القبائل - شبيبة الساورة, أولمبي المدية - مولودية بجاية, وفاق سطيف - اتحاد بلعباس, شباب بلوزداد - جمعية عين مليلة, مولودية الجزائر - نادي بارادو.

الجولة الثانية: نصر حسين داي - اتحاد الجزائر, أهلي برج بوعريريج - شباب قسنطينة, شبيبة الساورة - مولودية وهران, مولودية بجاية - شبيبة القبائل, اتحاد بلعباس - أولمبي المدية, جمعية عين مليلة - وفاق سطيف, نادي بارادو - شباب بلوزداد, دفاع تاجنانت - مولودية الجزائر.

الجولة الثالثة: اتحاد الجزائر - أهلي برج بوعريريج, شباب قسنطينة - شبيبة الساورة, مولودية وهران - مولودية بجاية, شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس, أولمبي المدية - جمعية عين مليلة, وفاق سطيف - نادي بارادو, شباب بلوزداد - مولودية الجزائر, دفاع تاجنانت - نصر حسين داي.

الجولة الرابعة: شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر, مولودية بجاية - شباب قسنطينة, اتحاد بلعباس - مولودية وهران, جمعية عين مليلة - شبيبة القبائل, نادي بارادو - أولمبي المدية, مولودية الجزائر - وفاق سطيف, شباب بلوزداد - دفاع تاجنانت, أهبي برج بوعريريج - نصر حسين داي.

الجولة الخامسة: اتحاد الجزائر - مولودية بجاية, شباب قسنطينة - اتحاد بلعباس, مولودية وهران - جمعية عين مليلة, شبيبة القبائل - نادي بارادو, أولمبي المدية - مولودية الجزائر, وفاق سطيف - شباب بلوزداد, دفاع تاجنانت - أهلي برج بوعريريج, نصر حسين داي - شبيبة الساورة.

الجولة السادسة: اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر, جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة , نادي بارادو - مولودية وهران, مولودية الجزائر - شبيبة القبائل, شباب بلوزداد - أولمبي المدية, وفاق سطيف - دفاع تاجنانت, مولودية بجاية - نصر حسين داي, شبيبة الساورة - أهبي برج بوعريريج.

الجولة السابعة: اتحاد الجزائر - جمعية عين مليلة, شبيبة قسنطينة - نادي باردو, مولودية وهران - مولودية الجزائر, شبيبة القبائل - شباب بلوزداد, أولمبي المدية - وفاق سطيف, نصر حسين داي - اتحاد بلعباس, شباب بلوزداد - مولودية بجاية, دفاع تاجنانت - شبيبة الساورة.

الجولة الثامنة: نادي بارادو - اتحاد الجزائر, مولودية الجزائر - شباب قسنطينة, شباب بلوزداد - مولودية وهران, وفاق سطيف - شبيبة القبائل, أولمبي المدية - دفاع تاجنانت, جمعية عين مليلة - نصر حسين داي, اتحاد بلعباس - أهبي برج بوعريريج, مولودية بجاية - شبيبة الساورة.

الجولة التاسعة: اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر, شبيبة قسنطينة - شباب بلوزداد, مولودية وهران - وفاق سطيف, شبيبة القبائل - أولمبي المدية, دفاع تاجنانت - مولودية بجاية, نصر حسين داي - نادي بارادو, أهلي برج بوعريريج - جمعية عين مليلة, شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس.

الجولة العاشرة: شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر, وفاق سطيف - شباب قسنطينة, أولمبي المدية - مولودية وهران, شبيبة القبائل - دفاع تاجنانت, مولودية الجزائر - نصر حسين داي, نادي بارادو - أهلي برج بوعريريج, جمعية عين مليلة - شبيبة الساورة, اتحاد بلعباس - مولودية بجاية.

الجولة الحادية عشر: اتحاد الجزائر - وفاق سطيف, شبيبة قسنطينة - أولمبي المدية, مولوية وهران - شبيبة القبائل, دفاع تاجنانت - اتحاد بلعباس, نصر حسين داي - شباب بلوزداد, أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر, شبيبة الساورة - نادي بارادو, مولودية بجاية - جمعية عين مليلة.

الجولة الثانية عشر: أولمبي المدية - اتحاد الجزائر, شبيبة القبائل - شباب قسنطينة, مولودية وهران - دفاع تاجنانت, وفاق سطيف - نصر حسين داي, شباب بلوزداد - أهلي برج بوعريريج, مولودية الجزائر - شبيبة الساورة, نادي بارادو - مولودية بجاية, جمعية عين مليلة - اتحاد بلعباس.

الجولة الثالثة عشر: اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل, شباب قسنطينة - مولودية وهران, دفاع تاجنانت - جمعية عين مليلة, نصر حسين داي - أولمبي المدية, أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف, شبيبة الساورة - شباب بلوزداد, مولودية بجاية - مولودية الجزائر, اتحاد بلعباس - نادي بارادو.

الجولة الرابعة عشر: مولودية وهران - اتحاد الجزائر, شبيبة قسنطينة - دفاع تاجنانت, شيبة القبائل - نصر حسين داي, أولمبي المدية - أهبي برج بوعريريج, وفاق سطيف - شبيبة الساورة, شباب بلوزداد - مولودية بجاية, مولودية الجزائر - اتحاد بلعباس, نادي بارادو - جمعية عين مليلة.

الجولة الخامسة عشر: اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة, نصر حسين داي - مولودية وهران, أهلي برج بوعريريج - شبيبة القبائل, شبيبة الساورة - أولمبي المدية, مولودية بجاية وفاق سطيف, اتحاد بلعباس - شباب بلوزداد, جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر, دفاع تاجنانت - نادي بارادو.