البرنامج الكامل لمقابلات الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019

19/07/2018 - 15:23

 نشرت  الرابطة  المحترفة هذا الخميس رزنامة البطولة الوطنية للرابطة الاولى  المحترفة لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019  وهي على النحو التالي:

الجولة الأولى : اتحاد الجزائر - دفاع تاجنانت, شباب قسنطينة - نصر حسين داي,  مولودية وهران - أهلي برج بوعريريج, شبيبة القبائل - شبيبة الساورة, أولمبي  المدية - مولودية بجاية, وفاق سطيف - اتحاد بلعباس, شباب بلوزداد - جمعية عين  مليلة, مولودية الجزائر - نادي بارادو.

الجولة الثانية: نصر حسين داي - اتحاد الجزائر, أهلي برج بوعريريج - شباب  قسنطينة, شبيبة الساورة - مولودية وهران, مولودية بجاية - شبيبة القبائل,  اتحاد بلعباس - أولمبي المدية, جمعية عين مليلة - وفاق سطيف, نادي بارادو -  شباب بلوزداد, دفاع تاجنانت - مولودية الجزائر.

الجولة الثالثة: اتحاد الجزائر - أهلي برج بوعريريج, شباب قسنطينة - شبيبة  الساورة, مولودية وهران - مولودية بجاية, شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس,  أولمبي المدية - جمعية عين مليلة, وفاق سطيف - نادي بارادو, شباب بلوزداد -  مولودية الجزائر, دفاع تاجنانت - نصر حسين داي.

الجولة الرابعة: شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر, مولودية بجاية - شباب  قسنطينة, اتحاد بلعباس - مولودية وهران, جمعية عين مليلة - شبيبة القبائل,  نادي بارادو - أولمبي المدية, مولودية الجزائر - وفاق سطيف, شباب بلوزداد -  دفاع تاجنانت, أهبي برج بوعريريج - نصر حسين داي.

الجولة الخامسة: اتحاد الجزائر - مولودية بجاية, شباب قسنطينة - اتحاد بلعباس,  مولودية وهران - جمعية عين مليلة, شبيبة القبائل - نادي بارادو, أولمبي المدية  - مولودية الجزائر, وفاق سطيف - شباب بلوزداد, دفاع تاجنانت - أهلي برج  بوعريريج, نصر حسين داي - شبيبة الساورة.

الجولة السادسة: اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر, جمعية عين مليلة - شباب  قسنطينة , نادي بارادو - مولودية وهران, مولودية الجزائر - شبيبة القبائل,  شباب بلوزداد - أولمبي المدية, وفاق سطيف - دفاع تاجنانت, مولودية بجاية - نصر  حسين داي, شبيبة الساورة - أهبي برج بوعريريج.

الجولة السابعة: اتحاد الجزائر - جمعية عين مليلة, شبيبة قسنطينة - نادي  باردو, مولودية وهران - مولودية الجزائر, شبيبة القبائل - شباب بلوزداد,  أولمبي المدية - وفاق سطيف, نصر حسين داي - اتحاد بلعباس, شباب بلوزداد -  مولودية بجاية, دفاع تاجنانت - شبيبة الساورة.

الجولة الثامنة: نادي بارادو - اتحاد الجزائر, مولودية الجزائر - شباب  قسنطينة, شباب بلوزداد - مولودية وهران, وفاق سطيف - شبيبة القبائل, أولمبي  المدية - دفاع تاجنانت, جمعية عين مليلة - نصر حسين داي, اتحاد بلعباس - أهبي  برج بوعريريج, مولودية بجاية - شبيبة الساورة.

الجولة التاسعة: اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر, شبيبة قسنطينة - شباب  بلوزداد, مولودية وهران - وفاق سطيف, شبيبة القبائل - أولمبي المدية, دفاع  تاجنانت - مولودية بجاية, نصر حسين داي - نادي بارادو, أهلي برج بوعريريج -  جمعية عين مليلة, شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس.

الجولة العاشرة: شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر, وفاق سطيف - شباب قسنطينة,  أولمبي المدية - مولودية وهران, شبيبة القبائل - دفاع تاجنانت, مولودية  الجزائر - نصر حسين داي, نادي بارادو - أهلي برج بوعريريج, جمعية عين مليلة -  شبيبة الساورة, اتحاد بلعباس - مولودية بجاية.

الجولة الحادية عشر: اتحاد الجزائر - وفاق سطيف, شبيبة قسنطينة - أولمبي  المدية, مولوية وهران - شبيبة القبائل, دفاع تاجنانت - اتحاد بلعباس, نصر حسين  داي - شباب بلوزداد, أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر, شبيبة الساورة -  نادي بارادو, مولودية بجاية - جمعية عين مليلة.

الجولة الثانية عشر: أولمبي المدية - اتحاد الجزائر, شبيبة القبائل - شباب  قسنطينة, مولودية وهران - دفاع تاجنانت, وفاق سطيف - نصر حسين داي, شباب  بلوزداد - أهلي برج بوعريريج, مولودية الجزائر - شبيبة الساورة, نادي بارادو -  مولودية بجاية, جمعية عين مليلة - اتحاد بلعباس.

الجولة الثالثة عشر: اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل, شباب قسنطينة - مولودية  وهران, دفاع تاجنانت - جمعية عين مليلة, نصر حسين داي - أولمبي المدية, أهلي  برج بوعريريج - وفاق سطيف, شبيبة الساورة - شباب بلوزداد, مولودية بجاية -  مولودية الجزائر, اتحاد بلعباس - نادي بارادو.

الجولة الرابعة عشر: مولودية وهران - اتحاد الجزائر, شبيبة قسنطينة - دفاع  تاجنانت, شيبة القبائل - نصر حسين داي, أولمبي المدية - أهبي برج بوعريريج,  وفاق سطيف - شبيبة الساورة, شباب بلوزداد - مولودية بجاية, مولودية الجزائر -  اتحاد بلعباس, نادي بارادو - جمعية عين مليلة.

الجولة الخامسة عشر: اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة, نصر حسين داي - مولودية  وهران, أهلي برج بوعريريج - شبيبة القبائل, شبيبة الساورة - أولمبي المدية,  مولودية بجاية وفاق سطيف, اتحاد بلعباس - شباب بلوزداد, جمعية عين مليلة -  مولودية الجزائر, دفاع تاجنانت - نادي بارادو.

 

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