اشرف هذا الخميس قائد الدرك الوطني, العميد غالي بلقصير, على تنصيب العقيد تريكي محمد قائدا للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران خلفا للعميد بعيبن كريم, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذا التنصيب جاء "وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جويلية 2018 وتطبيقا لمخطط التحويل السنوي 2018 المصادق عليه من طرف السيد الفريق, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي".

وأضاف البيان أن قائد الدرك الوطني كان قد استقبل من طرف اللواء باي سعيد, قائد الناحية العسكرية الثانية, بمقر قيادة الناحية, قبل الاشراف على مراسم التنصيب على مستوى مقر القيادة الجهوية للدرك الوطني, حيث تم تسليم واستلام الراية بحضور ضباط واطارات الناحية.

وعقب ذلك, قام قائد الدرك الوطني بزيارة تفتيش وتفقد لمختلف الهياكل والمنشآت التابعة للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران.