تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لمجلس قضاء تيبازة

19/07/2018 - 17:53

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تم هذا الخميس تنصيب, حسين ناصف, نائبا جديدا  لمجلس قضاء تيبازة خلفا لإبراهيم خرابي في جلسة علنية ترأستها رئيسة مجلس قضاء  تيبازة فتيحة بوخرصة بحضور وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح.

و ترأست رئيسة مجلس قضاء تيبازة بوخرص الجلسة في مراسيم رسمية وفقا  لأحكام المادة 5 من القانون الاساسي للقضاة في إطار الحركة الجزئية التي  أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

و بالمناسبة أكد وزير العدل حافظ الأختام أن "رئيس الجمهورية رئيس  المجلس الأعلى للقضاء حرص على تعيين إطارات في هذا المستوى ممن يتوسم فيهم  القدرة على التطوير و التجديد و مواصلة مسار إصلاح العدالة".

و أضاف ان "العنصر البشري يعد من بين الركائز الخمسة التي تشكل المحاور  الرئيسية لمسار إصلاح العدالة مبرزا ان تطوير الموارد البشرية تبقى قائمة  لمسايرة تطورات و حاجيات قطاع العدالة و ما تتطلبه من إحداث من المزيد من  الاصلاحات.

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الجزائر, مجتمع

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