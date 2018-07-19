إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلّم الإرهابي "العربي اللادمي نويجح" المدعو "الخطاب" نفسه, هذاالخميس, إلى السلطات العسكرية بتمنراست, مما يرفع عدد الإرهابيين الذي سلموا أنفسهم خلال جويلية الجاري إلى 13 إرهابيا, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و "في سياق الجهود التي تبذلها مختلف قواتنا المسلحة في إطار مكافحة الإرهابي سلّم الإرهابي المسمى "العربي اللادمي نويجح" المدعو "الخطاب" نفسه، صبيحة اليوم 19 جويلية 2018، إلى السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسةي وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية تكرارية ومخزن مملوء، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة".

و بهذا, "ترتفع حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم منذ بداية شهر جويلية الحالي إلى 13 إرهابيا بالإضافة إلى استرجاع 14 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات", يضيف المصدر ذاته.

و أشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن هذه النتائج تأتي لـ"تؤكد نجاعة المقاربة المتبناة من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي في مجال محاربة الإرهاب".