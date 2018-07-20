مقتل شرطي وإصابة 9 أشخاص بجروح في هجوم إرهابي شمال بغداد

قتل أحد أفراد الشرطة وأصيب تسعة أشخاص آخرون, بينهم ثلاثة من الشرطة بجروح في هجوم لإرهابيي ما يسمى بـ"داعش", هذا الجمعة, استهدف مدينة بلد جنوب محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وقال الرائد صلاح سلمان, من قيادة عمليات صلاح الدين, في تصريح اليوم, إن "أحد أفراد الشرطة العراقية قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة في هجوم شنه إرهابيو "داعش" على نقطة تفتيش للقوات الأمنية عند المدخل الشمالي لمدينة بلد الواقعة على بعد 80 كيلومترا جنوب تكريت, مركز المحافظة.

وأضاف بأن "ستة مدنيين بينهم امرأة وطفل أصيبوا بجروح مختلفة في قصف بقذائف الهاون استهدف مركز مدينة بلد بالتزامن مع الهجوم على نقطة تفتيش للقوات الأمنية شمالي المدينة", مبينا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية بدأت عملية تفتيش في المناطق المجاورة بحثا عن منفذي الهجوم.

يذكر أن مدن محافظة صلاح الدين شمال بغداد, ما زالت تتعرض لتفجيرات وهجمات مسلحة وذلك لوجود خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي ما زالت تنشط في هذه المدن.