الألعاب الإفريقية للشباب: المنتخب الجزائري لكرة القدم يفوز أمام نظيره من غينيا بيساو بـ 2-1

انتزع المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 15 سنة فوزا صعبا أمام نظيره من غينيا بيساو بنتيجة (2-1) هذا الخميس بالملعب البلدي لسيدي موسى (الجزائر العاصمة) لحساب اليوم الاول عن المجموعة الثانية, من دورة كرة القدم للطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب-2018 بالجزائر.

وبهذا يكون أشبال الناخب الوطني حسين عبد العزيز قد تمكنوا من تحقيق بداية موفقة أمام منافس عنيد أبلى البلاء الحسن لا سيما خلال المرحلة الثانية.

افتتح باب التسجيل المهاجم قاسم محمد ريان في الدقيقة 28 من اللقاء ثم عاد ليوقع الهدف الثاني في الدقيقة 39, فيما قلص منتخب غينيا بيساو الفارق عن طريق قلب الهجوم جالو تالا في الدقيقة 46 إثر خطأ في المراقبة.

وتنتظر المنتخب الوطني مباراة "التأكيد", يوم الاثنين المقبل بنفس الملعب ضمن الجولة الثالثة, أمام "الأسود" الكامرونية, المعفية من هذه الجولة, وذلك ابتداء من (00ر18سا).

ولحساب المجموعة الأولى, فازت نيجيريا على المغرب بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جرى بملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء (الجزائر).