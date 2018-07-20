مدرسة عليا للرياضيات بولاية بجاية في أفق السنة المقبلة

20/07/2018 - 12:27

ثمنت الأسرة الجامعية خطوة إنشاء مدرسة عليا للرياضيات بولاية بجاية، التي أعلن عنها خلال أشغال الدورة السبعين للجنة الدولية لدراسة و تحسين تعليم الرياضيات ،التي احتضنت أشغالها مؤخرا مدينة مستغانم.

واعتبر رئيس جامعة بجاية الدكتور سعيداني بوعلام ، أن المدرسة جاءت بفعل الرصيد العلمي الذي تزخر به الجزائر في هذا المجال ، و بجاية على وجه الخصوص باعتبارها واحدة من المدن التي شكلت منارة علمية أثر إنتاجها لقرون في منطقة المغرب العربي و أوروبا، ،بل وكانت موطن اكتشاف الأرقام العربية و الحساب لطالبي العلم الذين نقلوها لأروبا في القرن 12 م  .

وفي هذا الخصوص أعدت الإذاعة الثقافية ، حصة تضمنت  مختصين  يستعرضون  تاريخ الرياضيات في الجزائر و بجاية خصوصا.

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