تصدير ما قيمته 15 مليون أورو من التونة خلال جوان المنصرم

بلغ حجم الصادرات من منتوج التونة لشهر جوان لوحده أكثر من 15 مليون أورو , حسبما صرح به هذا الخميس بعين تموشنت مدير الصيد البحري و تربية المائيات بوزراة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري , طه حموش.

و أبرز حموش, في تصريح صحفي على هامش إشرافه على اختتام السنة البيداغوجية 2017/2018 بمدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات ببني صاف, أن "كمية التونة التي تم اصطيادها خلال شهر يونيو المنصرم بلغت 1300 طن و تم تصديرها كلية بقيمة 15 مليون أورو من العملة الصعبة تم تحقيقها في ذات المجال خلال شهر يونيو فقط".

و فيما يخص تصدير باقي الأنواع الأخرى من الأسماك كالجمبري و الأسماك البيضاء فقد كان "محتشما" خلال السداسي الأول من السنة الجارية في حدود 7 ملايين دولار", حسبما ذكره ذات المسؤول المركزي.

و ثمن حموش التطور "الهام" الذي يعرفه قطاع الصيد البحري و تربية المائيات و الذي يعول عليه "كثيرا" في الجانب الاقتصادي و تنويع الصادرات خارج المحروقات حيث "بلغت قيمة الصادرات خلال السداسي الأول من السنة الجارية 20 مليون دولار".

و أشار ذات المسؤول إلى أن "القطاع يعرف نموا "هاما" حيث خلال سنة 2016 كان يحصي نحو 15 مشروعا فقط و اليوم و في أقل من سنتين , تسجل المديرية العامة للصيد البحري و تربية المائيات 62 مشروعا قيد الاستغلال و 64 مشروعا قيد الإنجاز في مجال الاستثمار في تربية المائيات سواء على المستوى البحري أو على المستوى القاري ".