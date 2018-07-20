توقيف 24 مهربا وضبط 3 سيارات رباعية الدفع ومواد مختلفة موجهة للتهريب بعين قزام وبرج باجي مختار

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي،أمس الخميس من توقيف 24 مهرباً وضبط ثلاث سيارات رباعية الدفع وأزيد من أربعة أطنان من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مختلف المواد كانت موجهة للتهريب بمنطقتي عين قزام وبرج باجي مختار، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 19/07/2018، خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار(الناحية العسكرية السادسة) 24 مهرباً وضبط ثلاث (03) سيارات رباعية الدفع وأربعة (04) أجهزة كشف عن المعادن وخمسة (05) مولدات كهربائية وثلاث (03) مطارق ضغط وجهاز استقبال ثريا وأربعة (04) هواتف نقالة و 4.5 طن من المواد الغذائية و 336 وحدة من مواد التنظيف و 675 لتر من الوقود".

وفي سياق متصل، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة)"سيارتان (02) و 5920 لتر من الوقود،فيما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري بورقلة/ (الناحية العسكرية الرابعة) من ضبط 14.5 كيلوغرام من الكيف المعالج".

كما تم حجز "كيلوغرامين (02) من الكيف المعالج بكل من تلمسان وعين تموشنت(الناحية العسكرية الثانية)".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي"17 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بالأغواط (الناحية العسكرية الرابعة) وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج