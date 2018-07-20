دراجات :"سباق ضد الساعة حسب الفرق": تتويج المغرب (ذكور) واثيوبيا (إناث)

توج كل من المنتخب المغربي لدى الذكور، والمنتخب الإثيوبي لدى الإناث بالميدالية الذهبية لسباق"ضد الساعة"حسب الفرق للألعاب الإفريقية الثالثة للشباب-2018 التي نظمت هذا (الجمعة) بين الرغاية والرويبة، في الوقت الذي اكتفى فيه المنتخبان الجزائريان بالمركز الرابع.

وخاض الدراجون مسافة 5ر31 كلم، بينما كانت مسافة الإناث 21 كلم.

وقد نال المنتخب المغربي للذكور المركز الأول متقدما على التوالي منتخبي موريس(ميدالية فضية) و إثيوبيا (ميدالية برونزية).

وأوضح المدير الفني للاتحادية المغربية للدراجات، يان ديجان، قائلا:"صراحة، أنا فخور بالنتائج التي سجلها شباننا بعد الجهود الكبيرة المبذولة منذ عدة أشهر، لقد كانوا محفزين بما فيه الكفاية حيث أرادوا تحقيق نتائج إيجابية مهما كلفهم ذلك من ثمن" وكان بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل، لكن يبقى هذا شيء إيجابي في ظل حضور عدة منتخبات ذات مستوى رفيع".

وعاد لقب سباق الإناث لمنتخب إثيوبيا الذي تقدم على منتخبي نيجيريا (ميدالية فضية) والمغرب(ميدالية برونزية).

وصرح المدرب الوطني للإثيوبيات تيكيتي تيلاهون قائلا:"أنا سعيد بهذه الميدالية رغم أنها صعبة جدا في مثل هذه المنافسات. أظن أن فتياتنا يستحققن المرتبة الأولى رغم المنافسة الشديدة التي وجدناها من طرف النيجيريات والمغربيات. للأسف التنظيم لم يكن في المستوى المطلوب، أتمنى أن تتحسن الأمور في الأيام القادمة".

وقد جرت السباقات في ظروف تنظيمية سيئة، حيث أعطت لجنة المحافظين ثلاث نتائج مختلفة قبل ترسيم الترتيب النهائي للفائزين دون تقديم أوقاتهم المسجلة.

عن سوء التنظيم، صرح رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، مبروك قربوعة، ما يلي:"لقد غيرت لجنة المحافظين الترتيب ثلاث مرات،حيث أعطت في المرة الأولى المركز الثالث للجزائر قبل أن تغير قرارها.

يجب الإدراك بأن الكلمة الأخيرة تعود لهذه اللجنة، لذا لا يمكنني إعطاء رأيي حول المستوى الفني للنتائج، طالما أجهل الأوقات المسجلة من طرف كل متسابق".

ويتكون المنتخب الجزائري ذكور من أربعة دراجين وهم لبسير لبسير، أيمن مرج، محمد الشريف نورة وصابر بلمختار، فيما ستشكل منتخب الإناث من طرف وسام بوزقزي ونور ياسمين بوزنزن، وليديا قاسمي تفاحة والشريف ماريا مشاب.

المصدر : واج