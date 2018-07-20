الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب - رفع الأثقال ثلاث برونزيات جديدة للجزائر

أضاف المنتخب الجزائري لرفع الأثقال ثلاث ميداليات برونزية لحصيلته، بفضل الرباعة نهاد بلونيس (53 كلغ)،اليوم الجمعة بالقاعة المتعددة الرياضات برج الكيفان (الجزائر)، برسم الجولة الثانية من الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر (17-28 يوليو).

وتمكنت بلونيس (15 سنة)، وهي أصغر رياضية من الخمسة المشاركين من رفع 57 كلغ في حركة الخطف،حيث فشلت بكيلوغرام واحد من نيل الفضية، و 72 كلغ في حركة النثر، لتحمل مجموع 129 كلغ.

وسيطرت المرشحة المصرية أمال توفيق، بواقع ثلاث ذهبيات في الخطف (68 كلغ)،والنثر(77 كلغ)، وفي مجموع الحركتين (145 كلغ).وعادت الميداليات الفضية الصنف للمغربية خديجة مسوك (58 كلغ، 74 كغ و132 كلغ).

واعتبرت الجزائرية بلونيس أنها كانت تستطيع تحقيق نتائج أفضل وإحراز الفضية على الأقل"كنت متحمسة أكثر من اللازم، خاصة في مسابقة الخطف. كنت متأكدة من نيل الميدالية الفضية. حاولت تقديم كل ما لدي في حركتي الخطف والنثر، لنيل الفضية لكن دون جدوى"، وهو ما صرحت به الرباعة الشابة.

من جانبه، أبدى المدرب الوطني يوسف شكري، راضيا بالنتائج التي أحرزتها رباعته"بلونيس رياضية صغيرة ولم تحضر سوى بضعة أشهر. حاولنا تطبيق طريقة تكتيكية في تطور هذه الرياضية التي ضيعت الفضية بقليل. لقد حسنت من أوزانها".

وحصدت الجزائر خلال يومين من المنافسةـ 9 ميداليات (4 فضيات، 5 برونزيات)، وذلك بفضل نور الهدى صبري التي توجت بثلاث فضيات في صنف 48 كلغ، محمد رميلي 3 ميداليات من بينهم واحدة فضية في صنف 56 كلغ، نهاد بلونيس 3 برونزيات في صنف 53 كلغ.

وتمتلك الجزائر حظوظا وفيرة للتويج في آخر يوم من المنافسة المبرمجة غدا السبت، مع فريد سعدي في الوزن الثقيل.

ترتيب العام للميداليات في رفع الأثقال، عقب نهاية منافسات الجولة الثانية:

1. نيجيريا 8 ذهبيات، 5 فضيات وبرونزية

2. مصر 5 ذهبيات،1 فضية

3. موريس 3 ذهبيات

4. تونس 2 ذهبية، 2 فضية

5. المغرب 6 فضيات، 2 برونزية

6. الجزائر 4 فضيات، 5 برونزية

7. مدغشقر 3 برونزية

--. بوتسوانا 3 برونزية

9. ليبيا 2 برونزية .

المصدر : واج