قاطنو سكنات عدل يشتكون من تعطل المصاعد ويطالبون بالتدخل السريع

يشتكي القاطنون بسكنات عدل بالعاصمة من التعطل الدائم للمصاعد، مما فاقم من معاناة سكان الطوابق العليا التي يتعذر بلوغها دون مصعد.

وعبر السكان عن تذمرهم من هذه المشكلة التي طال أمدها عبر احياء مختلفة بالعاصمة مؤكدين، أن جميع أحياء سكنات عدل تعاني من عدة نقائص على رأسها تعطل المصاعد الذي يؤرق قاطنيها خاصة القاطنين في الطوابق العليا مع العلم أن عدد الطوابق يتجاوز في هذه الأحياء 10.

وأكد المواطنون في تصريح للاذاعة الجزائرية أنهم استقصوا كل الطرق لايصال مطالبهم بما فيها اللجوء الى العدالة التي اصدرت احكامها لصالحهم، لكن المؤسسة المعنية بالتسيير لم تستجب لقرارات العدالة.

كما طالب السكان بضرورة تدخل السلطات العليا لايجاد حل لمأساتهم اليومية.