حادث مرور يودي بشخص و يخلف 7جرحى في الطريق السيار بميلة

قتل شخص و أصيب 7 آخرون بجروح إثر حادث سير وقع مساء أمس الجمعة على الطريق السيار شرق-غرب باتجاه قسنطينة حسب ما علم اليوم السبت من مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة.

و أوضح ذات المصدر أن عناصر مركز إسعاف الطرقات بتاجنانت "ميلة" تدخلوا من أجل حادث اصطدام بين 3 مركبات على الطريق السيار شرق-غرب باتجاه قسنطينة مردفا بأن هذا الحادث وقع تحديدا ببلدية بئر العرش سطيف.

و أفاد بأن الحادث خلف 8 جرحى تم إجلاء ستة منهم نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى تاجنانت لتلقي العلاج اللازم فيما تم نقل الضحيتين الأخريين من طرف عناصر مركز إسعاف الطرقات بتاجنانت نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى العلمة (سطيف) وهما شيخ 72 سنة كان في حالة حرجة لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى المستشفى و عجوز 62 سنة كانت تعاني من آلام على مستوى الحوض و الصدر .

كما قام عناصر الحماية المدنية بتدخل آخر ببلدية تاجنانت مساء أمس الجمعة لأجل إخماد حريق بمحل ألبسة بالطريق الوطني رقم 5 حيث تم تسجيل احتراق ما يقارب 500 زوج من الأحذية و 200 سترة جلدية و 100 قميص فضلا عن عدة محتويات أخرى فيما تم إنقاذ كمية من السلع وباقي المحلات المجاورة