انعقاد اجتماع حول الحوار الاستراتيجي الجزائري-البرازيلي الاثنين القادم بالجزائر

ينعقد الاجتماع حول الحوار الاستراتيجي الجزائري-البرازيلي الاثنين القادم بالجزائر برئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع وزير العلاقات الخارجية ألويسو نونيس فيريرا فيلهو.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار زيارة العمل التي سيقوم بها رئيس الدبلوماسية البرازيلي إلى الجزائر من 22 إلى 24 يوليو الجاري بدعوة من السيد مساهل .

وخلال هذه الزيارة"سيدرس الوزيران فرص تعزيز إجراءات التعاون القائم بين البلدين ويبحثان فرص استثمار جديدة وشراكة تعود بالمنفعة على الطرفين".

كما ستسمح هذه الزيارة للوزيرين"طبقا للأعراف القائمة، بمواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين حول المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وكذا في المحافل التي ينتسب إليها البلدان".

ويذكر أن الاجتماع الأول للحوار الجزائري-البرازيلي انعقد في أكتوبر 2015 بالجزائر، علما أنه تم التوقيع على استحداث هذا الحوار حلال الدورة الـ 4 للجنة الوزارية المشتركة التي جرت في برازيليا يوم 19 يوليو 2010 .

وقد كرس الاجتماع الأول لوضع أليات من شأنها إعطاء دفع للحوار الاستراتيجي الجزائري-البرازيلي. كما شكل فرصة لمناقشة وضعية العلاقات الثنائية وأفاق تدعيمها من خلال وضع برامج و مشاريع و مبادرات تعود بالفائدة على الجانبين في جميع المجالات.

وقد التزمت كل من الجزائر والبرازيل بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويعها وتدعيم الإطار القانوني القائم بين البلدين حسب بيان مشترك.

كما التزمتا بتشجيع تطوير التعاون و التبادلات الثنائية في مجال الطاقة والصحة والتجارة والأشغال العمومية والفلاحة والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي.

البرازيل ضمن الشركاء التجاريين ال5 الأهم للجزائر:

وفي المجال التجاري صنفت البرازيل في سنة 2017 ضمن الزبائن الخمسة الأهم للجزائر ب 08ر2 مليار دولار (6 بالمئة من الصادرات الشاملة الجزائرية)، مما يمثل زيادة بنسبة 7ر28 بالمئة مقارنة بسنة 2016 .

في مارس المنصرم أوضح وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عقب لقاء خص به سفير البرازيل بالجزائر ادواردو بوتلهو باربوزاي أن البرازيل"بإمكانه المساهمة في بعث الصناعة الجزائرية"، مشيرا إلى"الخبرة البرازيلية في مجالات المناجم والحديد والصلب التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الجزائرية في إطار مشاريع الشراكة.

وفي مجال صناعة السيارات ي دعا يوسفي المتعاملين البرازيليين للاستثمار بالجزائر في قطاع تصنيع مكونات وأجزاء السيارات، معتبرا ان المتعاملين الجزائريين والبرازيليين بإمكانهم أيضا التعاون في ميدان الصناعات الغذائية.

من جهته أشاد السفير البرازيلي بالمستوى"الجيد" للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر والبرازيل مشيرا إلى ان"المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت بنسبة 30 في المئة في 2017 مع فارق لصالح الجزائر".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج