نفط : سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى 70,91 دولارا للبرميل

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 70,91 دولارا، ليسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي سجله يوم الأربعاء الفارط،حيث كان 69,98 دولارا،حسبما أفادت به المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري.

تجدر الإشارة إلى ان أسعار النفط أنهت الأسبوع مرتفعة مع حصول السوق على دعم من تراجع الدولار الأمريكي وتوقعات بأن تنخفض صادرات السعودية من الخام في أغسطس وهو ما غطى على القلق بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادات في المعروض.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة بـ 1.00 دولاراي لتبلغ عند التسوية 70.46 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا، لتسجل عند التسوية 73.07 دولار للبرميل. يذكر أن الدول الأعضاء في اوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة، قد اتفقوا يوم 23 يونيو الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة وذلك وفقا لاتفاق تحديد الإنتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا والقاضي بتقليص الإنتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا (1,2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة).

وكانت المنظمة قد وافقت على تحديد إنتاجها النفطي في حدود 1,2 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ 2008 وذلك بهدف استقرار أسواق النفط العالمية .

وقد أنظمت دول منتجة للنفط خارج اوبك إلى اتفاق تقليص الإنتاج ومن ضمنها روسيا ، حيث عمدت هذه الدول على تقليص إنتاجها ب واقع 600 ألف برميل يوميا .

يذكر أن اتفاق تحديد الإنتاج قد تم تمديده إلى غاية نهاية 2018 وذلك خلال اجتماع منظمة اوبك المنعقد في نوفمبر 2017.

تجدر الإشارة إلى ان مستوى الامتثال للدول المشاركة في اتفاق اوبك وخارج اوبك بلغ 121 بالمائة في يونيو الفارط .

وستعقد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سيعقد في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل بالجزائر.

المصدر: واج