الألعاب الإفريقية للشباب 2018: الجزائر تتوج بذهبيتين في التجذيف وتفتك تذكرتين إلى أولمبياد الأرجنتين

تمكن المنتخب الجزائري للتجذيف (اناث) من التتويج بميداليتين ذهبيتين في نهائيي الزوجي والفردي هذا السبت بسد بوكردان بتيبازة ضمن الألعاب الإفريقية للشباب 2018، لفتك بذلك تأشيرتين اثنتين مؤهلتين إلى الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في أكتوبر المقبل بالأرجنتين.

ومنح اللقبين القاريين للجزائر كل من منصري راشا وأميرة صبوح في الزوجي (اناث)، ونهاد بن شادلي في الفردي (اناث)، لتضمن الجزائر بذلك تذكرتين الى أولمبياد الشباب ببوينوس آيرس الارجنتينية في التجذيف.

بالمقابل، اكتفى الذكور بالبرونزية التي كانت من نصيب الثنائي (ذكور): مزيان مصطفى وأيمن مصطفى وهي نتيجة غير مؤهلة الى المحفل الاولمبي الكبير.

في حين عاد المعدن الثمين عند الذكور الى كل من مصر في الزوجي عن طريق عمر حمدي و مصطفى الندى، وزيمبابوي في الفردي، بفضل كينيت رينا.

ولعبت اليوم السبت أربعة نهائيات في كل من الفردي والزوجي (ذكور)والفردي والثنائي (إناث) بعد الأدوار التصفوية التي انطلقت يوم الخميس،علما أن الرياضيين الجزائريين، حسموا تأهلهم الى النهائي منذ الدور الأول من التصفيات من أصل 86 مشاركا يمثلون 14 دولة إفريقية.

وعرفت سباقات النهائي حضور كل من رئيس الاتحادية الدولية جون كريستوف رولوند ورئيس الاتحادية الجزائرية للعبة مجيد بوعود.

ووصف القائمون على الفيدرالية الوطنية لهذه الرياضية النتائج المحققة ، لاسيما عند الإناث، ب"المرضية"و"الإيجابية"، خاصة وأنها تؤهل بطلات الجزائر لأولمبياد الأرجنتين وهو الهدف الذي كان مسطرا، مبرزين، في نفس الوقت، قوة المنافسة خصوصا بتواجد مصر التي لها باع طويل في اختصاص التجذيف.

وأضاف المسؤولون أن "الظفر بميداليتين ذهبيتين بمشاركة خيرة أبناء القارة السمراء، الذين هم أبطال في هذا التخصص، يعد إنجازا في حد ذاته ومكسبا يتطلب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطوير هذه الرياضة بالجزائر سيما من جانب التكوين".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج

