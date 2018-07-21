الألعاب الإفريقية للشباب-2018 (رفع الأثقال): هند تركي تحقق ثلاث فضيات

حققت الرباعة الجزائرية، هند تركي، ثلاث ميداليات فضية ضمن منافسات اليوم الثالث والأخير لرفع الأثقال هذا السبت بالقاعة الرياضية ببرج الكيفان، في إطار الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب 2018 الجارية حاليا بالجزائر.

في وزن أكثر من 63 كلغ، رفعت تركي في الخطف 60 كلغ، و 75 كلغ في النتر، أي بمجموع 135 كلغ للحركتين.

وعاد المركز الأول إلى المصرية رانيا عزت ب92 كلغ (الخطف)، و 112 كلغ (النتر) أي بمجموع 204 كلغ, في حين عاد المركز الثاني إلى السيشيلية روز شاكيرا ماري صاحب الميدالية البرونزية ب55 كلغ (الخطف) و 70 كلغ (النتر) و125 كلغ في المجموع.

وحققت إناث الجزائر 9 ميداليات، من بينها 6 فضية، وهو ما وصفه المدرب الوطني يوسف شكري، ب"النتيجة الايجابية".

ويتعلق الآمر ب: صبري نور الهدى، ثلاث فضيات في وزن 48 كلغ (53 كلغ في الخطف،70 كلغ النتر، 123 كلغ في المجموع)، نهاد بلونيس بثلاث برونزيات في وزن 53 كلغ، ب57 كلغ (الخطف)، 72 كلغ (النتر) و129 كلغ (المجموع).

وتتواصل منافسات رفع الأثقال بدخول بقية الرباعين الجزائريين ويتعلق الأمر بكل من أحمد شخشوخ في وزن (69 كلغ)، وفريد سعدي (أكثر من 85 كلغ).

ويرى المحللون الحاضرون بقاعة برج الكيفان، أن الرباعين الجزائريين"يمتلكون حظوظا وفيرة لافتكاك الميداليات ولم لا المعدن النفيس".

المصدر : واج