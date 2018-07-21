مهرجان الفيلم العربي: 10 أفلام طويلة و14 فيلما قصيرا تتنافس على الوهر الذهبي

ستتنافس 10 أفلام طويلة و 14 فيلما قصيرا، إضافة إلى 14 فيلما وثائقيا على جوائز الوهر الذهبي خلال الطبعة ال11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي المزعم تنظيمه بين 25 و 31 يولبو الجاري، حسبما أفاد به هذا السبت بوهران محافظ المهرجان.

وأبرز ابراهيم صديقي خلال في ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج المهرجان أن اختيار الأفلام المشاركة من أصل 360 فيلما تقدمت إلى مسابقة المهرجان "لم يكن بالأمر اليسير"، مضيفا أن اللجنة المسؤولة عن انتقاء الأفلام حاولت تقديم باقة متنوعة تعكس"واقع وانشغالات الشعوب العربية".

وتشارك عشرة أفلام في مسابقة الفيلم الطويل منها فيلمان يمثلان الجزائر وهي"لم نكن أبطالا" للمخرج نصر الدين حنيفيي و"إلى أخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ.

كما تم اختيار ثمانية أفلام من مختلف الدول العربية هي"كيليكيس... دوار البوم" للمخرج المغربي عز العرب العلوي لمحرازيي و"رجل وثلاثة أيام" للمخرج السوري جود سعيدي و "فوتوكوبي" للمخرج المصري تامر عشريي و"تونس بالليل" للمخرج التونسي ألياس بكاري و"عاشق عموري"للمخرج الإماراتي عامر سالمين المريي و"اللاحلة" للمخرج العراقي محمد الدراجيي و"نور"للمخرج اللبناني خليل زعرور وأخيرا فيلم"واجب" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر.

وقد تم اختيار المخرج الجزائري مرزاق علواش لرئاسة لجنة الأفلام الطويلة والسينمائية اللبنانية تقلا شمعون كرئيسة للجنة الأفلام القصيرة والمخرج والكاتب العراقي قاسم حول صدوم لرئاسة لجنة الأفلام الوثائقية.

كما يشارك 14 فيلما قصيرا منها فيلمان جزائريان هما"الورقة البيضاء"لمحمد نجيب العمراوي و"حقول المعركة" لأنور سماعين والأفلام الأخرى من مصر وسوريا والبحرين والعراق والسعودية وليبيا ولبنان وفلسطين.

ويسجل الفيلم الوثائقي حضورا جزائريا قويا حيث تشارك بخمسة أفلام هي"على أثار المحتشدات" لسعيد عولمي و"معركة الجزائر... فيلم في التاريخ" لمالك بن سماعيلي و "ذكرى في المنفى" لمختار كربوعة، و"كباش ورجال" لكريم صياد، و"قصة فيلم معركة الجزائر" لسليم عقار.

وأفاد محافظ المهرجان أن تحضير المهرجان لم يكن"بالأمر السهل"خاصة وأن الميزانية المخصصة له قليلة لا تتعدى 40 مليون دج، مضيفا أن المنظمين حاولوا قدر الممكن دعوة أسماء كبيرة في عالم السينما.

وبخصوص التكريمات أكد السيد إبراهيم صديقي أنه سيتم تكريم اسمين اثنين هما نجمة السينما المصرية الراحلة شادية والمخرج الجزائري صاحب رائعة"نهلة"فاروق بولوفة الذي رحل أبريل الفارط.

وقد برمج في افتتاح المهرجان عرض فيلم"كارما"للمخرج المصري خالد يوسف وفي اختتام التظاهرة فيلم"عرفان"للمخرج الجزائري سليم حمدي، كما أشير إليه ، كما سيشهد المهرجان تنظيم ورشات في مختلف مهن السينما من كتابة السيناريو والإخراج والإضاءة سيشرف عليها مختصون منهم أسماء لامعة في عالم السينما، حيث سيتم تكوين ما لا يقل عن 100 سينمائي شاب حسب المنظمين، كما قام المنظمون بتحضير برنامج من العروض في الولايات المجاورة (مستغانم، معسكر وسيدي بلعباس)، حيث ستعرض العديد من الأفلام على غرار"اسوار القلعة السبعة" للمخرج أحمد راشدي بحضور بطل الفيلم حسان كشاش.

المصدر : واج