الجزائر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون"الدولة القومية"اليهودية العنصري

أدانت أمس السبت الجزائر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون"الدولة القومية" اليهودية الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الإحتلال، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان أن"الجزائر تدين تمادي إسرائيل في إنكار الحقوق التاريخية والقانونية المشروعة للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها مصادقة الكنيست على قانون"الدولة القومية"اليهودية الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الإحتلال".

وأضاف البيان"إن إقبال الكنيست على هذه الخطوة الخطيرة، فضلا عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابث للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة، فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلا شاملا ودائما وعادلا للقضية الفلسطينية".

في خضم هذه التطورات الخطيرة، حسب نص البيان،"تجدد الجزائر دعوتها لمجلس الأمن ولكافة فعاليات المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة هذا القانون الجائر الذي يضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي وكافة اللوائح الأممية ذات الصلة".

"كما تؤكد الجزائر على موقفها الثابث الداعم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقا للقانون الدولي وللشرعية الدولية"، حسب نفس المصدر.