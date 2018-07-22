الألعاب الافريقية للشباب :الجزائر ترفع حصادها إلى 27 ميدالية

رفعت الجزائر غلتها من الميداليات إلى 27 ميدالية من بينها 8 ذهبيات، وذلك بعد اليوم الرابع للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب الجارية بالجزائر العاصمة.

وتعزز رصيد الجزائر بعد إحراز المنتخب الوطني للجمباز ( فني وأيروبيكس) 10 ميداليات جديدة ( ذهبيتان، 3 فضيات و5 برونزيات)، خلال منافسات المسابقة التي جرت بالقاعة البيضاوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف.

وانهى ممثلو الجزائر المنافسة، برصيد 20 ميدالية ، منها 13 في الجمباز الفني ( 3 ذهبيات ، 3 فضيات و 7 برونزيات) وسبعة في الايروبيكس ( ذهبيتان، 4 فضيات وبرونزية واحدة )، فيما كانت السيطرة لمصر ، ب28 ميدالية ( 10 ذهبيات، 11 فضية و 7 برونزيات).

وفي اليوم الثالث والأخير من مسابقات التايكوندو، نالت الجزائر الميدالية البرونزية الثانية بفضل، عمار إحجاجن (اكثر من 73 كلغ). بينما توج باللقب كل من ، المغرب في فئة أقل من 44 كلغ- إناث، مصر في فئة اكثر من 73 كلغ- ذكور وتونس ( اقل من 48 كلغ- ذكور).

وفي رياضة تنس الطاولة، أحرز الجزائري عبد الباسط شايشي الميدالية البرونزية في المنافسة الفردية بعد فوزه بقاعة الشراقة على حساب اللاعب الغابوني أندي برينغو في المباراة الترتيبية من أجل المرتبة الثالثة بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 (11-9، 9-11، 9-11،11-6، 11-5).

وكان الجزائري قد انهزم في الدور نصف النهائي أمام المصري عبد العزيز يوسف (المصنف 1 افريقيا) بنتيجة 4 أشواط مقابل 0 (11-2، 11-1، 11-3، 11-6).

منتخب التجديف يتأهل للمونديال

رياضة التجديف كانت السباقة في منح ذهبيتين في نهائيي الزوجي والفردي (إناث)، بسد بوكردان بتيبازة، عبر منصري راشا و أميرة صبوح في الزوجي (اناث)، و نهاد بن شادلي في الفردي (اناث)، لتضمن الجزائر بذلك تذكرتين الى أولمبياد الشباب ببوينوس آيرس الارجنتينية في التجذيف.

بالمقابل، اكتفى الذكور بالبرونزية التي كانت من نصيب الثنائي (ذكور): مزيان مصطفى وأيمن مصطفى وهي نتيجة غير مؤهلة الى المحفل الاولمبي الكبير.

ولحساب منافسات الرمي بالقوس التي جرت ببوروبة، أحرز المنتخب الجزائري للذكور الميدالية الفضية بعد خسارته أمام نظيره المصري بنتيجة (2-6) في النهائي، فيما عادت الميدالية البرونزية لمنتخب جنوب إفريقيا على حساب المغرب (6-0).

أما في رياضة كرة الريشة (بادمنتون) فقد توج المنتخب الجزائري للإناث، باللقب القاري، بعد فوزه، بقاعة الحماية المدنية بالدار البيضاء، في نهائي على حساب نظيره المصري بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي اللقاء الاول فازت هالة بوكساني على جانا أشرف عز الدين ب(17-21، 21-16، 21-13)، لتتغلب بعدها ليندة مازري في اللقاء الثاني على نور أحمد يسري ب(21-14، 21-16)، لترسم أوشفون ملاك فوز الجزائر إثر إطاحتها باللاعبة المصرية الثالثة، ملاك باسم صبحي، بواقع (24-26، 21-08، 21-10).

9 ميداليات لرفع الأثقال

وتدعمت حصيلة اليوم الرابع برياضة رفع الأثقال أين توجت الجزائر بتسع ميداليات (3 ذهبية، 5 فضية وبرونزية).

وكانت البداية مع الرباعة الجزائرية، هند تركي، التي أحرزت ثلاث ميداليات فضية بالقاعة الرياضية ببرج الكيفان. ففي وزن اكثر من 63 كلغ، رفعت تركي في الخطف 60 كلغ، و 75 كلغ في النتر، أي بمجموع 135 كلغ للحركتين.

وعاد المركز الاول الى المصرية رانيا عزت ب92 كلغ (الخطف)، و 112 كلغ (النتر) اي بمجموع 204 كلغ، في حين عاد المركز الثاني الى السيشيلية روز شاكيرا ماري صاحب الميدالية البرونزية ب55 كلغ (الخطف) و 70 كلغ (النتر) و125 كلغ في المجموع.

وفي نفس اليوم، فاز الجزائري أحمد شخشوخ بميداليتين فضيتين و برونزية واحدة في صنف 69 كغ حيث عادت الميداليات الذهبية لهذا الصنف إلى النيجيري أديبابو اوباديجي (112 كغ) في النتر و (138 كغ) في الخطف.

واختتمت المنافسة بثلاث ميداليات ذهبية للرباع الجزائري فريد سعدي حيث تمكن هذا الأخير من الفوز في وزني أكثر من 85 كلغ و130 كلغ (الخطف) وفي وزن 160 كلغ (النتر) مسجلا 290 كلغ في المجموع.

استرجاع برونزية الدراجات

استرجع المنتخب الجزائري للدراجات (اناث) الميدالية البرونزية لسباق ضد الساعة، الذي جرى يوم الجمعة بين الرغاية والرويبة (الجزائر).

فبعد اعلانهم عن ترتيبين مختلفين للسباق الذي جرى في ظروف تنظيمية جد سيئة، عاد المنظمون ليقدموا ترتيبا ثالثا و "نهائيا" والذي جاء فيه المنتخب الاثيوبي في المرتبة الأولى (ذهب)، متبوعا بنيجيريا (فضة) و المغرب (برونز)، بينما تحتل الجزائريات الصف الرابع.

ولكن سهرة الجمعة، قررت لجنة المحافظين اصدار ترتيب جديد بسبب "مشكل في التغذية الكهربائية للأجهزة الإلكترونية، و بالتالي، وبعد مراجعات يدوية، صححت لجنة المحافظين النتائج وأصدرت ترتيبا جديدا".