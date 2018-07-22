استمرار موجة الحر على منطقة الواحات الصحراء الوسطى والجنوب الغربي

ستستمر موجة الحر على منطقة الواحات والصحراء الوسطى والجنوب الغربي مع تسجيل درجات حرارة تعادل أو تفوق 48 درجة، حسبما أعلن عنه أمس السبت الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وأوضحت النشرية التي تمتد صلاحياتها إلى غاية هذا الأحد على الساعة 21:00، أن الولايات المعنية هي تندوف، جنوب بشار، أدرار، شمال تمنراست، غرداية، ورقلة، الوادي وبسكرة.

و في تدخل لها على أمواج القناة الاذاعية الثالثة أكدت هوارية بن رقطة المكلفة بالاعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية أن هذه الوضعية تعتبرعادية على اعتبار أننا عشنا جوا منعشا نسبيا خلال شهري ماي وجوان.