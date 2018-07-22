خبراء:ميانمار انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في حملتها على الروهينغا

أكد خبراء قانونيون إن سلطات ميانمار انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل خلال حملتها على أقلية الروهينغا المسلمة والتي أجبرت مئات اللآلاف منهم على الهجرة.

ويشكل الأطفال نحو نصف عدد الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش المجاورة منذ بدء الحملة العسكرية في شهر أوت الماضي والذين يتجاوز عددهم 700 ألف.

ووصفت الأمم المتحدة عمليات ميانمار العسكرية بأنها "مثال صارخ على التطهير العرقي".

وقال خبراء قانونيون،بعد ان حللوا بتكليف من فرع منظمة (انقذوا الأطفال) في النرويج نتائج بحوث أجرتها وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى دولية معنية بحقوق الإنسان،على ارتكاب قوات الأمن في ميانمار لعمليات قتل وإحراق وتعذيب جماعية ضد الروهينغا.

يذكر ان ميانمار انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991 وهي ملزمة قانونا بالوفاء ببنودها.