وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة في حوادث مرور

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 6 حوادث مرور سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مستوى القطر الوطني ، حسبما أفاد به هذا الأحد بيان لمصالح الحماية المدنية.

وتدخلت أيضا وحدات الحماية المدنية من أجل انتشال وتحويل إلى المستشفيات المحلية ستة (6) أشخاص متوفين غرقا في كل من ولاية الجزائر (وفاة شخص غرقا بشاطئ غير مسموح للسباحة ببلدية برج الكيفان بدائرة الدار البيضاء وبجاية (مراهق متوفي غرقا بشاطئ مسموح للسباحة بالمكان المسمى واد ثبلوت، ببلدية ودائرة أوقاس) وولاية الطارف (شخص متوفي غرقا بشاطئ مسموح للسباحة بالمكان المسمى المرجان ببلدية ودائرة القالة) وولاية مستغانم (شخصان متوفان غرقا بشاطئ البحر) وكذا في ولاية باتنة (طفل متوفي غرقا بمسبح ببلدية مدوكل دائرة بريكة)، يضيف ذات المصدر.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران على اثر انفجار غاز المدينة بداخل مسكن متواجد بحي 1430 مسكن ببلدية ودائرة بير الجير، والذي تسبب في إصابة شخصين بجروح تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

