قوات الجيش توقف 14 مهربا بكل من عين قزام وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس السبت بكل من عين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة 14 مهربا وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و 05 دراجات نارية و 05 أجهزة للكشف عن المعادن، حسب ما جاء في بيان اليوم الأحد لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت 21 جويلية 2018 بكل من عين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة 14 مهربا وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع وخمس 05 دراجات نارية ومعدات تفجير وخمسة 05 أجهزة للكشف عن المعادن، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست شخصا بحوزته بندقية صيد.

ومن جهة أخرى وببشار بالناحية العسكرية الثالثة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الأمن الوطني كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ48،5 كيلوغرامي في حين أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ42 قنطار من مادة التبغ.