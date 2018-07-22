بوعزقي يشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص لتطوير الإنتاج الفلاحي المحلي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هذا الأحد من الأغواط على ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص لتطوير الإنتاج الفلاحي المحلي .

وأوضح الوزير خلال معاينته لإحدى المستثمرات الخاصة في اليوم الثاني من زيارته للولاية أن ترقية الاستثمار الخاص وتكثيفه ضروري وكفيل بتطوير المنتوج الفلاحي بمختلف أصنافه وشعبه مما يتطلب بذل مجهود أكثر لتحسيس المستثمرين بالدعم والتسهيلات المقدمة لهم.

و ذكر وزير القطاع بأن عملية تحويل ملكية الأراضي من حق الانتفاع إلى حق الامتياز تجرى بصفة عادية على مستوى اللجان الولائية وستغلق مع نهاية السنة الجارية وأنه تم مؤخرا تنصيب خمس (5) ورشات على مستوى الحكومة لدراسة مختلف زوايا القطاع الفلاحي على أن تقدم هذه اللجان مقترحاتها نهاية شهر أوت المقبل.

وبالنسبة للإجراءات المتخذة استعدادا لعيد الأضحى فسيتم إنشاء أسواق بالولايات وستخضع جميعها للمراقبة الصحية فضلا عن تسخير آلاف البياطرة لمتابعة نشاط المذابح،مشيرا إلى أن عدد الأضاحي سيكون كافيا وأن أسعارها ستحددها ظروف السوق .

وعن تداول انتشار داء الحمى القلاعية حث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تفادي التهويل والمبالغة مؤكدا وجود حالات في بعض المناطق وفي ولايات قليلة جدا وهي محل تكفل ومعالجة.