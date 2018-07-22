الطارف: 10 جرحى في حادث سير بالقرب من بلدية الذرعان

22/07/2018 - 20:44
مجتمع
أصيب اليوم الأحد 10 أشخاص بجروح في حادث سير وقع بالقرب من بلدية الذرعان بالطارف على شطر من الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة و سوق أهراس , حسب ما علم من المكلف بالاتصال بمصالح الحماية المدنية.
أصيب اليوم الأحد 10 أشخاص بجروح في حادث سير وقع بالقرب من بلدية الذرعان بالطارف على شطر من الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة و سوق أهراس , حسب ما علم من المكلف بالاتصال بمصالح الحماية المدنية.
و استنادا لذات المصدر فقد وقع الحادث عندما اصطدمت حافلة لنقل المسافرين بمركبة من الوزن الثقيل و جرتها لعدة أمتار.
و أصيب ثلاثة ركاب بجروح وصفت بالخطيرة, فيما كان ستة آخرون تحت وقع الصدمة , حسب ما أوضحه ذات المصدر, مشيرا إلى أنه تم تحويل الضحايا نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى الذرعان.
و تم فتح تحقيق من أجل تحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.(