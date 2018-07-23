التخصصات التقنية تستقطب الشباب بمراكز التكوين المهني

تتواصل بمعاهد التكوين المهني والتمهين إلى غاية الـ 15 سبتمبر المقبل عملية التسجيل لدورة سبتمبر في ظل التخصصات المفتوحة وسط إقبال كبير من الراغبين في ولوج عالم الشغل.

ويعد المعهد الوطني للتكوين المهني كرار مولود واحدا من المعاهد التي تشهد إقبالا كبيرا من أجل الإستعلام عن عروض التكوين التي يوفرها المعهد لدورة سبتمبر 2018.

وأوضحت نائبة مدير الدراسات والتربصات بالمعهد أنيسة لغوم أن كثيرا من الشباب الراغب في دخول عالم الشغل يأتي للإستعلام عن فرص التكوين والتخصصات الجديدة المقترحة في دورة سبتمبر 2018.

من جهتها أوضحت رئيسة مصلحة الإعلام والمساعدة على التوجيه المهني سمية الهاشمي أن المعهد يوفر ثلاثة أنماط من التكوين في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أن التخصصات التقنية كالتسويق والمحاسبة والتسيير تشهد إقبالا كبيرا من هؤلاء الشباب المهتمين بعالم الشغل.