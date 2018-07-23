استشهاد فلسطينيان بالضفة الغربية وجنوب قطاع غزة

استشهد فتى وأصيب شابان واعتقل اثنان آخران هذا الاثنين خلال مواجهات وقعت مع جنود الاحتلال الإسرائيليي في مخيم /الدهيشة/ جنوب بيت لحم بالضفة الغربية،فيما استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل ثلاثة أسابيع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر مصدر أمني فلسطينيي أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وشنت حملة دهم لمنازل الفلسطينيين واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى استشهاد الفتى أركان مزهر ( 17 سنة ).

وأكد مصدر طبي في مستشفى بيت جالا إصابة شابين بالرصاص الحي وصفت حالتهما بالمستقرة، فيما أشار مصدر أمني إلى اعتقال شابين اخرين بعد دهم منزل ذويهما في المخيم وتفتيشهما.

وفي السياق ذاته استشهد الفلسطيني كرم عرفات من منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جنود الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة العودة الحدودية في 8 جوان الماضي شرق المدينة.