بدوي: تفعيل نشاط 50 منطقة صناعية مهجورة عبر الوطن من اولويات وزارة الداخلية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي من ولاية سعيدة هذا الاثنين عن تفعيل نشاط 50 منطقة صناعية عبر الوطن قريبا و رفع التجميد عن عدة مشاريع تنموية خصوصا فيما يتعلق بالمسالك الغابية ودعا المنتخبيين المحليين الى مرافقة الادارة في التكفل بانشغالات المواطنين.

وألح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد للولاية على رؤساء البلديات بضرورة تطوير الاقتصاد المحلي من خلال جلب المستثمرين وفق مايساير الاحتياجات المحلية لكل منطقة .وأكد على ضرورة تكريس ثقافة الحفاظ على المكسب الغابي.