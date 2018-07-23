التضخم يصل إلى 4,6 % على أساس سنوي إلى غاية جوان 2018

23/07/2018 - 15:21

بلغت وتيرة  تطور الأسعار عند الاستهلاك على  أساس سنوي  4,6 % إلى غاية شهر جوان 2018, حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

و يعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية جوان 2018   بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا ابتداء من جويلية 2017 إلى غاية شهر جوان 2018 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين  جويلية 2016 إلى  غاية جوان 2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك , الذي يعد المؤشر  الخام  للأسعار عند الاستهلاك في شهر جوان 2018 مقارنة بشهر ماي 2018  فقد  بلغ 1,1 %.

و بخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات, عرفت أسعار السلع الغذائية  ارتفاعا  بنسبة 2 %  في شهر جوان مقارنة يشهر ماي 2018.

وعلى سبيل المثال سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 3,2  %, حيث شهدت الأسعار ارتفاعا خاصة بالنسبة للخضر (+6,6 %) و  البطاطا ( +22,6 %) و اللحوم البيضاء (+9,6% ).

بينما انخفضت بعض أسعار المواد الغذائية الطازجة خصوصا البيض (-14,4 %)  و السمك  (-15,1 %).

أما أسعار المنتجات الغذائية المصنعة, فقد ارتفعت بنسبة 0,8 %, حسب  الديوان الوطني للإحصائيات.

و فيما يخص فئات السلع الأخرى, عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا طفيفا   بنسبة 0,4 % في حين عرفت أسعار الخدمات نوع من الركود.

وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات,عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا  شهريا قدره 1,6% . 

اما باقي أسعار باقي المواد الأخرى فقد شهدت تغيرات طفيفة حسب ذات المصدر. 

يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ 5,5 %.

المصدر:واج

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اقتصاد

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