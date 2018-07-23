مشاهدة أطول خسوف للقمرخلال القرن ال21 يوم الجمعة المقبل

أعلن مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء يوم الاثنين عن امكانية مشاهدة أطول خسوف للقمر خلال القرن ال21 و ذلك يوم الجمعة القادم لمدة 103 دقيقة.

و حسب المصدر ذاته فان ظروف هذا الخسوف بالجزائر "ستكون مميزة بما أن القمر يظهر قبيل الشمس و أنه في تلك اللحظة يسجل خسوف جزئي للقمر", مضيفا أن " القمر سيأخذ لونا أحمرا الى أحمر داكن حوالي الساعة ال21 و 22 دقيقة أي عندما تكتمل عملية الخسوف. و يمكن مشاهدة هذا الخسوف انطلاقا من اي مكان.

المصدر: مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء