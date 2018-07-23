جثمان الصحفي السابق بالإذاعة الجزائرية زبير لحضيري يوارى الثرى بالعاصمة

23/07/2018 - 18:20

ووري الثرى ظهر الاثنين بمقبرة عين بنيان بالعاصمة جثمان فقيد الاذاعة الجزائرية الصحفي زبير لحضيري الذي وافته المنية مساء الأحد إثر وعكة صحية مفاجئة.
وكان المرحوم استهل مساره المهني الطويل من مجلة "الثورة والعمل" التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ثم التحق بالاذاعة الجزائرية خيث عمل بإذاعة متيجة في تسعينيات القرن الماضي ثم إذاعة الصومام ببجاية قبل أن يتحول بطلب منه الى الاذاعة الثقافية في جويلية 2012 و يشتغل فيها صحفيا لغاية إحالته على التقاعد في صيف 2017.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزملاءه جميل الصبر والسلوان

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ثقافة وفنون

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