الأعضاء الخمسة الجدد للمجلس الدستوري يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية

23/07/2018 - 18:27

أدى الأعضاء الخمسة الجدد للمجلس الدستوري  هذا الاثنين بالجزائر العاصمة اليمين أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة.

و يتعلق الأمر بالسيدتين سليمة مسراتي و شادية رحاب اللتين عينهما رئيس  الجمهورية و السيد محمد رضا أوسهلة المنتخب من قبل مجلس الأمة و السيدة خديجة  عباد المنتخبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و محمد عدة جلول المنتخب من قبل  مجلس الدولة.

و جرت مراسم تأدية اليمين بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة و رئيس  المجلس الدستوري مراد مدلسي و الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار  الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و  رئيس المحكمة العليا سليمان بودي و رئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق. 

و يضم المجلس الدستوري 12 عضوا من بينهم 4 يعينهم رئيس الجمهورية و 2 من قبل  المجلس الشعبي الوطني و 2 من قبل مجلس الأمة و 2 من قبل المحكمة العليا و 2 من  قبل مجلس الدولة.

 

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