الأعضاء الخمسة الجدد للمجلس الدستوري يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية

أدى الأعضاء الخمسة الجدد للمجلس الدستوري هذا الاثنين بالجزائر العاصمة اليمين أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و يتعلق الأمر بالسيدتين سليمة مسراتي و شادية رحاب اللتين عينهما رئيس الجمهورية و السيد محمد رضا أوسهلة المنتخب من قبل مجلس الأمة و السيدة خديجة عباد المنتخبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و محمد عدة جلول المنتخب من قبل مجلس الدولة.

و جرت مراسم تأدية اليمين بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة و رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي و الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و رئيس المحكمة العليا سليمان بودي و رئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق.

و يضم المجلس الدستوري 12 عضوا من بينهم 4 يعينهم رئيس الجمهورية و 2 من قبل المجلس الشعبي الوطني و 2 من قبل مجلس الأمة و 2 من قبل المحكمة العليا و 2 من قبل مجلس الدولة.