الألعاب الإفريقية للشباب 2018 - سباحة: الجزائر تحتفظ بالصدارة عند الذكور ومصر تلتحق بالمغرب لدى الإناث

يحافظ المنتخب الجزائري للسباحة (ذكور) على صدارة الترتيب العام مؤقتا، بإضافته ثلاث ميداليات (1 ذهبية و 2 برونزية)، ليبلغ المجموع 7 ميداليات، بينما التحقت السباحات المصريات بنظيراتهن التونسيات في الطليعة بمجموع (3 ذهبيات و 1 فضية)، عقب إجراء السباقات النهائية لليوم الثاني من منافسات السباحة (22-25 جويلية)، ظهيرة هذا الاثنين بالمسبح الأولمبي 5 جويلية (الجزائر)، في إطار النسخة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر (17-28 جويلية).

وواصل السباح الواعد منصف بلمان تألقه، بتتويجه بلقب نهائي 200 متر أربع سباحات بتوقيت (2 د 06 ثا 23 ج)، متفوقا على المصري عمر الطنبري (2 د 07 ثا 47 ج) والتونسي محمد مالك مصمودي (2 د 07 ثا 86 ج).

ويبدو أن المجهود الذي بذله بلمان في السباق الأول، أثر عليه في نهائي 50 متر على الصدر، الذي يعد تخصصه المفصل، حيث اكتفى بالميدالية البرونزية (29 ثا 48 ج)، وراء المغربي المتوج باللقب أحمد ياسين فليو (29 ثا 23 ج) ومواطنه سامي أحمد بوطويل (29 ثا 38 ج).

وضيع "الخضر" ميداليتين مضمونتين في سباق 200 متر على الظهر بفضل الثنائي الموهوب رياض بوحميدي وعبد الله عرجون، وذلك بعد عدم اكتمال نصاب المنتخبات المشاركة (أربعة منتخبات على الأقل).

وبالتالي أضاف ذكور "الخضر" في نهاية منافسات اليوم الثاني ثلاث ميداليات، تبقيهم في المرتبة الأولى بمجموع 7 ميداليات، تفاصيلها (3 ذهبيات، 1 فضية و 3برونزيات)، متبوعين بالمنتخب المصري الذي يطاردهم بقوة بـ 5 ميداليات (3ذهبيات، و 1 فضية)، بينما تدحرجت تونس إلى الصف الثالث بـ 7 ميداليات (2 ذهبية، 2 فضية، 3 برونزية).

ولدى فريق الإناث، أهدت نريمان هنوني أول ميدالية للجزائر، بنيلها المرتبة الثالثة والبرونزية في سباق 800 متر سباحة حرة بزمن (9 د 47 ثا 34 ج)، خلف المصرية المتوجة بالذهب ساندي سعيد (9 د 10 ثا 88 ج) والتونسية علياء قارا (9 د 23 ثا 25 ج).

أما بخصوص الترتيب العام المؤقت، التحق المنتخب المصري بنظيره المغربي في الريادة وبنفس العدد من الميداليات (3 ذهبيات و 1 فضية)، لتأتي كينيا خلفهما (ذهبيتان وفضية) وتونس (3 فضيات و2 برونزية).

وتأسف الناخب الوطني علي معنصري في تصريح لـ "واج" لعدم إجراء سباق 200 متر على الظهر "لقد تم حرماننا من ذهبية وفضية مؤكدتين في سباق 200 متر على الظهر (بفضل عرجون وبوحميدي) بسبب نقص المنتخبات المشاركة. فاز بلمان بذهبية 200 متر أربع سباحات وبرونزية 50 متر على الصدر، لكن توالي السباقين أرهقه، لهذا اكتفى بالبرونز في تخصص الصدر"، مضيفا "هنوني أحرزت أول ميدالية برونزية للإناث وذلك من أصل 14 سباحة مشاركة وهذا شيء قليل، فنحن بعيدون عن المستوى العربي والإفريقي".

واختتم التقني الوطني حديثه "نسعى لحصد ميداليات أخرى في باقي المنافسة، سيما في تخصصي الظهر والصدر لزيادة حصيلتنا، حيث نتنافس مع تونس والمغرب وهذا أمر إيجابي".

ويأتي برنامج اليوم الثالث / الثلاثاء 24 جويلية - التصفيات (08.00 سا) والنهائيات (17.00سا ) كما يلي:

- سباق 50 متر على الظهر (ذكور)

- سباق 100 متر على الصدر (إناث)

- سباق 50 متر سباحة حرة (ذكور)

- سباق 50 متر على الظهر (ذكور)

- سباق 50 متر على الظهر (إناث)

- سباق 100 متر على الصدر (إناث)

- سباق 50 متر فراشة (ذكور)

- سباق 200 متر سباحة حرة (إناث)

- سباق 800 متر سباحة حرة (ذكور)

- سباق 200 متر فراشة (إناث)

- سباق 200 متر على الصدر (ذكور)

- سباق التتابع أربع 100 متر سباحة حرة (إناث)

- سباق التتابع أربع مرات 100 متر أربع سباحات (ذكور).