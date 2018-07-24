بعد تأكيد ظهوره في 5 ولايات...خبراء يشددون على ضرورة التخلص من النفايات للحد من انتشار بعوض النمر

أكد مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال فورار ظهور حشرة بعوض النمر عبر 5 ولايات من الوطن بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهي نسبة منخفضة مقارنة بالعام الماضي .

من جهته طمأن البروفسور ايدير بيطام باحث في علوم الحشرات الناقلة للأمراض المواطنين بعدم تسجيل أي حالة اصابة بحمى الضنك أو شيكنكوا أو فيروس زيكا في الجزائر .

وللحد من انتشار بعوض النمر دعا الخبير بن علال كمال الدين من معهد باستور إلى ضرورة تطهير المحيط وتنظيفه من النفايات والمياه الراكدة للقضاء على اليرقات المسببة في انتشار هذا النوع من الحشرات .

ومواصلة للتدابير المتخذة للحد من انتشار بعوض النمر تم استخدام فخاخ على شكل أعشاش للكشف عن بيضة بعوض النمر وذلك في الولايات الساحلية والمناطق الرطبة التي تعد الأكثر عرضة لانتشار هذه الحشرة.