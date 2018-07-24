بوعزقي:الجزائري يستهلك البطاطا 3 مرات أكثر من المعدل العالمي

يستهلك الفرد الجزائري مادة البطاطا بكمية تفوق معدل الاستهلاك العالمي العادي بثلاث مرات ،حيث تقدر كمية الاستهلاك بأكثر من 111 كغ سنويا للفرد الواحد مقابل متوسط استهلاك عالمي قدره 31كغ.

هذه الوضعية وحسب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي تصنف الجزائر من بين أكبر مستهلكي البطاطا على المستوى العالمي.

و أكد الوزير في تدخل له خلال انعقاد اليوم الوطني للبطاطا المنظم من قبل المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا أمس البطاطا تلبية الطلب الوطني على هذه المادة بنسبة 100 بالمائة من الإنتاج الوطني الذي بلغ 47 مليون قنطار في 2017 مقابل 26 مليون قنطار في 2009 بمردودية قدرها قرابة 310 قنطار لكل هكتار.

وسمح الإستقرار المسجل في هذا السوق بخصوص هذا المنتوج بتشجيع الفلاحين على توسيع المساحات المزروعة التي انتقلت من 105.121 هكتار في 2009 الى 148.692 هكتار في 2017.

كما عرفت هذه الشعبة تطورا ملحوظا في السنوات الاخيرة ما سمح بتغطية السوق الوطنية وكذا توفير كميات موجهة للتصدير حيث بلغت الكمية المصدرة 817 طن في 2017 منها 500 طن باتجاه قطر و 249 طن نحو اسبانيا.

وفيما تعلق بإنتاج بذور البطاطا أوضح بوعزقي أن المساحات التي سخرت لهذا الغرض تضاعفت تقريبا مقارنة بال 10 سنوات الأخيرة والتي بلغت 23.430 هكتارما سمح بتقليص حجم الواردات من بذور البطاطا بنسبة 50 في المائة.