الشركة الامريكية اينوفوس تعلن عن وقف مشترياتها من الفوسفات الصحراوي

أعلنت الشركة الامريكية اينوفوس في بيان لها عن توقيف مشترياتها من الفوسفات الصحراوي وهو القرار الذي يشكل انتكاسة جديدة للمغرب الذي يواصل نهبه غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

واوضحت الشركة الامريكية في بيانها انه "في اطار التزام شركة اينوفوس تجاه المسؤولية الاجتماعية الشاملة و التسيير الجيد للمؤسسة فان هذه الاخيرة ستتوقف عن المشاركة غير المباشرة في سلسلة التموين بالمواد الاولية القادمة من منطقة الصحراء الغربية في افريقيا".

وقد توقفت اينوفوس هولدينغ التي تعد زبونا هاما لفوسفات الصحراء الغربية عن الاقتناء المباشر من المصدر المغربي بالصحراء الغربية لكنها ابقت على تموينها من الفوسفات الصحراوي من الشركة الكندية لاستيراد المخصبات بوتاش كورب.

كما اوضحت اينوفوس ان "الشركة لم تقم باي مشتريات مباشرة (من الصحراء الغربية) منذ ثلاث سنوات".

وبهذا القرار تكون المؤسسة الامريكية قد وضعت حدا لمشاركتها في التسويق غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية.

واشار مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في تقريره لسنة 2016 حول التجارة العالمية لفوسفات الصحراء الغربية ان الشركة الامريكية اينوفوس كانت زبونا هاما للفوسفات القادم من الصحراء الغربية.

وقد نوهت أمس الاثنين جمعية مراقبة الموارد وحماية البيئة في الصحراء الغربية بقرار الشركة الامريكية معتبرة هذا القرار بالنصر الجديد للقضية الصحراوية.