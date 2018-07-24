قوات الجيش الوطني الشعبي تلقي القبض على إرهابي بباتنة

ألقت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 جويلية 2018، القبض على إرهابي بوسط مدينة عين جاسر بولاية باتنة/ن.ع.5 في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الفعال للمعلومات.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، شاحنة ومركبة رباعية الدفع وأحبطت محاولة تهريب أربعة (04) أطنان من المواد الغذائية و(3600) لتر من الوقود.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بكل من وهران والغزوات/ن.ع.2، محاولات هجرة غير شرعية لـ(37) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبسكرة/ن.ع.4.

المصدر: وزارة الدفاع الوطني