تم سهرة الاثنين إقامة حفل اختتام أيام الطرب الشعبي بالمدية المنظمة من طرف مؤسسة دار الثقافة حسن الحسني ، و ذلك بساحة البلدية وسط مدينة المدية .

وكان ختام هذه التظاهرة التي امتدت على مدى خمسة أيام من توقيع المطرب الشعبي المعروف عبد القادر شرشام الذي أتحف الجمهور بعديد أغانيه ذات المواضيع المتنوعة في جو بهيج تفاعل معه الجمهور المداني العاشق و الذواق للطرب الشعبي ، وحضر الحفل كل الأطياف من عائلات و شباب.

واعتبر مسؤول البرمجة بدار الثقافة يونس بن مهل أن التظاهرة كانت ناجحة وعرفت إقبالا معتبرا من طرف الجمهور والعائلات بصفة خاصة وقد لبى الدعوة كل المطربين والفنانين المعنيين بتنشيطها. فيما أعرب الفنان المطرب الشعبي عبد القادر شرشام عن سعادته بوجوده في مدينة المدية ووسط أهلها وسكانها وبالأجواء التي جرت فيها هذه التظاهرة الفنية والثقافية.

المصدر: وحيد جلال الجزائري / إذاعة الجزائر من المدية