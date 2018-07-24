الألعاب الإفريقية للشباب: جدول الميداليات بعد اليوم السادس

24/07/2018 - 15:05

فيما يلي جدول ميداليات الألعاب الإفريقية  للشباب-2018 المتواصلة بالجزائر, عقب اجراء منافسات اليوم السادس هذا الاثنين,  حسب لجنة التنظيم.

 الترتيب         ذهب     فضة   برونز   المجموع 

1- مصر          58       23     17      98 

2- الجزائر        23       30     37      90 

3- نيجيريا         13       9       15     37 

4- تونس          11       20      16     47

5- المغرب        10       19      11     40 

6- ناميبيا           4        6         6      16  

7- اثيوبيا           4        3         2       9

8- موريس         3        5         4      12

9- كينيا             2       1         --       3

10- مالي           2       --         2       4

11- زيمبابوي      1       2         1       4

12- كوت ديفوار   1       1         2       4

13- جنوب افريقيا  1       1         1       3

14- الكاميرون      --       3        3       6

15- انغولا           --      3         1       4

16- ليبيا             --      1         9       10

17- بوتسوانا        --      1         4        5    

18- مدغشقر        --      1         3        4 

//- التشاد             --      1         3        4                        

20- السنغال         --      1         --        1

//- ليبيريا             --     1          --        1

22- السيشل          --     --         3        3                          

23- البنين            --     --         2        2

//- الغابون            --     --         2        2

25-بوروندي         --     --         1        1

//- جيبوتي            --     --         1        1

//- الصومال          --     --         1        1.

 

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