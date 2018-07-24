الألعاب الإفريقية للشباب: جدول الميداليات بعد اليوم السادس

فيما يلي جدول ميداليات الألعاب الإفريقية للشباب-2018 المتواصلة بالجزائر, عقب اجراء منافسات اليوم السادس هذا الاثنين, حسب لجنة التنظيم.
الترتيب ذهب فضة برونز المجموع
1- مصر 58 23 17 98
2- الجزائر 23 30 37 90
3- نيجيريا 13 9 15 37
4- تونس 11 20 16 47
5- المغرب 10 19 11 40
6- ناميبيا 4 6 6 16
7- اثيوبيا 4 3 2 9
8- موريس 3 5 4 12
9- كينيا 2 1 -- 3
10- مالي 2 -- 2 4
11- زيمبابوي 1 2 1 4
12- كوت ديفوار 1 1 2 4
13- جنوب افريقيا 1 1 1 3
14- الكاميرون -- 3 3 6
15- انغولا -- 3 1 4
16- ليبيا -- 1 9 10
17- بوتسوانا -- 1 4 5
18- مدغشقر -- 1 3 4
//- التشاد -- 1 3 4
20- السنغال -- 1 -- 1
//- ليبيريا -- 1 -- 1
22- السيشل -- -- 3 3
23- البنين -- -- 2 2
//- الغابون -- -- 2 2
25-بوروندي -- -- 1 1
//- جيبوتي -- -- 1 1
//- الصومال -- -- 1 1.