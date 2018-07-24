نسيب يشرف على تدشين محطة ضخ للمياه ببني هارون تزود 6 ولايات من شرق البلاد

أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب على تدشين المضخة الرئيسية لسد بني هارون بولاية ميلة، حيث سيزود هذا المشروع 6 ملايين نسمة بالماء الشروب بكل من ولايات : باتنة، خنشلة، قسنطينة وأم البواقي، بسكرة وميلة.

و أنجز المشروع في إطار شراكة جزائرية-تركية وبغلاف مالي يقدر بـ 300 مليار سنتيم من أجل التقليل من معاناة سكان الولايات المذكورة مع الماء الشروب .

كما كانت زيارة الوزير فرصة لإطلاق مشروع تموين 16 بلدية بولاية ميلة بالماء الشروب.

يشار إلى أن 552 بلدية عبر الوطن، سيتم إلحاقها بالجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في اتفاقية بين وزارتي الداخلية والموارد المائية في آفاق 2020 .

المصدر : إذاعة الجزائر من ميلة – إيمان جامع