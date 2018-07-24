بدوي: تحفيزات الدولة تفتح الباب بولايات الجنوب و الهضاب العليا لاستقطاب الاستثمارات

صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الثلاثاء بسعيدة أن التحفيزات التي وضعتها الدولة الجزائرية ضمن برنامج رئيس الجمهورية "تفتح الباب على مصراعيه بولايات الجنوب و الهضاب العليا لاستقطاب الاستثمارات و مرافقتها ".

و أوضح بدوي خلال زيارة لمصنع لتركيب السيارات لعلامة "سوزوكي" أن "التحفيزات الكبيرة التي أطرتها الدولة الجزائرية ضمن برنامج رئيس الجمهورية تفتح الباب على مصراعيه بولايات الجنوب و الهضاب العليا و هذه التحفيزات تشجع على إعطاء حركية استثمارية و اقتصادية و صناعية لهذه الولايات ".

و أضاف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أنه "من حق المستثمر في هذه الجزائر القارة أن ينظر في كل مناطق الوطن و يرى تحفيزاتها و خصوصياتها و يدرك أن المورد البشري موجود و أبواب الجزائر مفتوحة للطاقات الاستثمارية للوصول إلى خلق حركية اقتصادية و صناعية و فتح مناصب الشغل لفائدة شباب هذه المناطق".

و من المرتقب أن يوفر مصنع تركيب السيارات من علامة "سوزوكي"الذي يدخل ضمن الاستثمار الخاص نحو 500 منصب شغل و يدخل حيز الإنتاج في غضون السنة الجارية بنسبة إدماج أولية تقدر بـ 12 بالمائة على أن تصل إلى 60 بالمائة خلال سنة يحسب الشروحات المقدمة في ذات الإطار.

كما أشرف الوزير على تدشين مسبح نصف أولمبي بالمركب الرياضي 13 أبريل 1958 و قام بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة فندق المياه المعدنية بقرية "حمام ربي" ببلدية خالد و أشرف بنفس الفندق على إبرام اتفاقية بين مديرية النشاط الاجتماعي و 5 بلديات نائية بالولاية تندرج ضمن الجانب التضامني مع الفئات المعوزة و اليتامى.

كما تم بالمناسبة أيضا تسليم عقد الامتياز لفائدة الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم لبناء مركز جهوي لتحضير الفرق الوطنية على مساحة12 هكتارا.