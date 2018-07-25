سوريا:40 قتيلا في تفجيرات انتحارية نفذها تنظيم "داعش" في مدينة السويداء

لقي 40 شخصا بينهم مدنيون مصرعهم هذا الأربعاء في سلسلة تفجيرات انتحارية نفذها تنظيم (داعش) الارهابي في مدينة السويداء وريفها في جنوب سوريا قبل أن يشن هجوما على المنطقة حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن , في تصريح صحفي " إن بين القتلى 26 جنديا حكوميا" من دون أن يتمكن من تحديد عدد القتلى المدنيين مشيراً إلى إصابة أكثر من 30 بجروح ,مؤكدا أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب وجود حالات خطرة بين الجرحى.

وأوضح مدير المرصد أن "ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء وحدها فيما وقعت التفجيرات الأخرى في قرى في ريفها الشرقي والشمال الشرقي قبل أن يشن تنظيم داعش هجوما ضد تلك القرى.

وأوضح أن المنطقة المستهدفة مأهولة بالسكان وقريبة من مدينة السويداء مشيرا إلى أن التنظيم الارهابي تمكن من السيطرة على ثلاث قرى من أصل سبعة شنّ هجومه عليها.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت في وقت سابق اليوم أن تفجيرا انتحاريا هز محافظة السويداء اليوم مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى مشيرة إلى أن " الجهات المختصة لاحقت وقتلت انتحاريين إرهابيين اثنين اخرين قبيل تفجير نفسيهما".

وتسيطر القوات الحكومية السورية على كامل محافظة السويداء في جنوب سوريا فيما يتواجد عناصر التنظيم الارهابي في منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية يشنون منها بين الحين والآخر هجمات ضد القوات الحكومية السورية .

يشار إلى أن مدينة السويداء التي يسكنها غالبية من الطائفة الدرزية والموالية للحكومة السورية لم تشهد مظاهر احتجاجية خلال الفترة الماضية وحافظت على هدوئها ولكنها استهدفت بأكثر من سيارة مفخخة في السنوات الماضية من عمر الأزمة السورية.