انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة من مطار هواري بومدين

غادر بعد ظهر هذا الأربعاء من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة أول فوج من الحجاج الجزائريين متوجها الى البقاع المقدسة في المملكة العربية السعودية بحضور وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان و ممثلين عن عدة قطاعات وزارية.

وبالمناسبة ذكر زعلان بالإمكانيات المسخرة من طرف الدولة "من اجل تأدية مناسك هذا الركن في أحسن الظروف وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة", داعيا الحجاج إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة واحترام قوانين البلد المضيف وتمثيل الجزائر خير تمثيل.

و أوضح أن عدد الرحلات الجوية المبرمجة من الجزائر الى البقاع المقدسة بالسعودية تغطي جميع حجاج بيت الله الذين يقارب عددهم 37 ألف حاج سيتم نقلهم من طرف عدة شركات منها الخطوط الجوية الجزائرية التي لن تلجأ هذه السنة الى كراء الطائرات لنقل الحجاج كما في السابق.

ومن جهته ذكر الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف زهوان معاش في كلمة له نيابة عن وزير القطاع بان اللجنة المتعددة القطاعات التي يترأسها محمد عيسى "تتابع بكل اهتمام تطور أداء عملية الحج بكل تفاصيلها من اجل بلوغ حج الرفاه".

وبدوره أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة ان كل الظروف مهيأة لنقل الحجاج الجزائريين الى البقاع المقدسة , داعيا بالمناسبة الحجاج الى تقديم صورة مشرفة عن الجزائر وان يكونوا سفراء للوطن.

وحضر مراسم توديع الحجاج الذي يصل تعدداهم في أول رحلة إلى المدينة المنورة 296 حاج وحاجة أيضا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون وممثلين عن وزارة الخارجية وممثلي جميع الشركاء في عملية الحج .

وكان المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة قد أكد الاثنين أن كل الظروف مهيأة لنقل الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة مشيرا الى أن عدد الرحلات الجوية المبرمجة من الجزائر نحو السعودية تغطي جميع حجاج بيت الله الذين يقارب عددهم 37 ألف حاج.

ودعا عزوزة خلال افتتاح أشغال ملتقى تحت عنوان الحج المبرور المنظم من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة بقصر المعارض بالصنوبر البحري أعضاء البعثة الجزائرية للحج إلى التفاني في خدمة الحجاج الجزائريين ومساعدتهم لآداء الركن الخامس من الاسلام على أكمل وجه وحث بالمقابل الحجاج على تقديم صورة مشرفة عن الجزائر وان يكونوا سفراء للوطن وسط حجاج المعمورة.

كما شرح القائمون على موسم الحج لهذا العام للحجاج كيفية أداء مناسك الحج، وذلك لتقريب الصورة وتوضيحها للمقبلين على الحج لأداء هذه الفريضة بطريقة صحيحة.