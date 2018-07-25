الوزير الأول أحمد أويحيى يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2018

أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الأربعاء بقصر الشعب بالجزائر العاصمة ي على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا والبالغ عددهم 68 متفوقا سلمت لهم ميداليات و شهادات و هدايا رمزية.

و اشرف الوزير الأول احمد اويحيى على هذا الحفل بمعية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت و بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وعدد من أعضاء الحكومة وإطارات الدولة.

وتوجت المتفوقة الأولى وطنيا في بكالوريا 2018 التلميذة بودينة صبرينة ايمان من الجزائر العاصمة (جزائر شرق) بالميدالية الذهبية بمعدل بلغ 95ر18 في شعبة العلوم التجريبية، تلتها التلميذة هويدي آية من ولاية الوادي شعبة علوم تجريبية التي تقلدت الميدالية الفضية بتحقيقها المرتبة الثانية وطنيا بمعدل بلغ 91ر18 ، و لعريبي ثابت من ولاية تندوف الذي حصل على الميدالية الفضية بنفس المعدل 91ر18 و تم منحه المرتبة الثالثة بسبب الفارق في معدل مواد الاختصاص بينه وبين صاحبة المرتبة الثانية.

كما سلم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة و رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي و كذا أعضاء من الحكومة هدايا وشهادات لباقي المتفوقين المكرمين من بينهم المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عددهم 10 متفوقين تتقدمهم ماجوج أمال (الجزائر وسط) التي تحصلت على 15ر17 في شعبة لغات أجنبية و التي تعد المتفوقة الأولى في هذه الشعبة، كما تم تكريم المتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة و البالغ عددهم ثلاث أشبال يتصدرهم التلميذ بوعلاق احمد من ولاية سطيف الذي تحصل على معدل 53ر18 في شعبة الرياضيات.

وبلغة الأرقام بلغ العدد الإجمالي للناجحين في البكالوريا برتبة تقدير 71941 تلميذا من بينهم 406 تلميذا حصل على تقدير ممتاز و 7957 تلميذا على تقدير جيد جدا و 19415 تلميذا على تقدير جيد و 44163 على تقدير قريب من الجيد. و استفاد المتفوقون الأوائل من لوحات رقمية وكذا رحلات إلى اسبانيا.

و بلغت النسبة الوطنية للنجاح هذه السنة 88ر55 بالمائة ي حيث تحصل 235225 تلميذا متمدرسا على شهادة البكالوريا.

وفي كلمة لها بالمناسبة, أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن نتائج البكالوريا في "تحسن مستمر" وهذا بدون نظام إنقاذي مشيرة إلى أن نسبة النجاح سنة 2000 بلغت 3ر32 بالمائة و وصلت اليوم الى نحو 56 بالمائة ي معبرة عن املها أن تتحسن النتائج أكثر فأكثر في السنوات المقبلة.

وكانت نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018 قد بلغت 55,88 بالمائة،بعد أن كانت قد قدرت خلال السنة الماضية بـ 56,07 بالمائة.

وسجلت شعبة الرياضيات في هذا الامتحان أعلى نسبة نجاح بـ61ر78 بالمائة، تليها شعبة العلوم التجريبية بـ 40ر59 بالمائة و اللغات الأجنبية (06ر56 بالمائة) ثم الآداب والفلسفة (63ر48 بالمائة) وأخيرا شعبة التسيير والاقتصاد بنسبة 18ر47 بالمائة.

يذكر أنه اجتاز هذا الامتحان المصيري الذي كان قد نظم ما بين الـ 20 و الـ 25 جوان 709.448 مترشحا من بينهم 40 بالمائة أحرار و 400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة.