إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

سلم إرهابي هذا الأربعاء، نفسه للسلطات العسكرية بأدرار، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وذخيرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه صباح يوم الـ 25 جويلية 2018 للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة ويتعلق الأمر بالمسمى "المهري يورو" المدعو "الحيمر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016.

وأوضح البيان أن الإرهابي كان بحوزته "مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين.

وفي نفس السياق وبفضل الاستغلال الفعال للمعلومات، "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أربعة عشر (14) عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة/الناحية العسكرية 5، في حين ضبطت مفرزة أخرى بعين قزام/ن.ع.6، مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية مضخية وكمية من الذخيرة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع".

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة/ن.ع.4، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(17) قنطارا من مادة التبغ، في حين أحبط حراس السواحل ببني صاف/ن.ع.2، محاولة هجرة غير شرعية لـ(19) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.