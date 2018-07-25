الألعاب الإفريقية للشباب 2018: جدول الميداليات بعد اليوم السابع

جدول ميداليات الالعاب الافريقية للشباب-2018 المتواصلة بالجزائر, عقب اجراء منافسات اليوم السابع الثلاثاء, حسب لجنة التنظيم.
الترتيب ذهب فضة برونز المجموع
1- مصر 66 35 21 122
2- الجزائر 30 37 40 107
3- تونس 18 26 21 65
4- نيجيريا 14 12 20 46
5- المغرب 13 22 15 50
6- اثيوبيا 6 3 3 12
7- ناميبيا 4 6 7 17
8- موريس 4 6 5 15
9- جنوب افريقيا 4 1 2 7
10- كينيا 2 1 1 4
11- مالي 2 -- 2 4
12- موزمبيق 2 -- -- 2
13- زيمبابوي 1 2 1 4
14- كوت ديفوار 1 1 4 6
--- بوتسوانا 1 1 4 6
16- الكاميرون -- 3 3 6
--- انغولا -- 3 3 6
18- غانا -- 3 0 3
19- السنغال -- 2 -- 2
20- ليبيا -- 1 10 11
21- مدغشقر -- 1 3 4
//- التشاد -- 1 3 4
23- ليبيريا -- 1 -- 1
//- اوغندا -- 1 -- 1
//- زامبيا -- 1 -- 1
//- رواندا -- 1 -- 1
27- السيشل -- -- 3 3
28- البنين -- -- 2 2
//- الغابون -- -- 2 2
30-بوروندي -- -- 1 1
//- جيبوتي -- -- 1 1
//- الصومال -- -- 1 1
//- غينيا -- -- 1 1
//- غامبيا -- -- 1 1
//- الطوغو -- -- 1 1 .