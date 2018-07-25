الألعاب الإفريقية للشباب 2018: جدول الميداليات بعد اليوم السابع

25/07/2018 - 15:01

جدول ميداليات الالعاب الافريقية للشباب-2018  المتواصلة بالجزائر, عقب اجراء منافسات اليوم السابع الثلاثاء, حسب لجنة  التنظيم.

 الترتيب         ذهب     فضة   برونز   المجموع 

1- مصر          66       35     21      122 

2- الجزائر        30       37     40      107 

3- تونس          18       26      21     65

4- نيجيريا         14       12      20     46 

5- المغرب        13       22      15     50 

6- اثيوبيا           6        3         3       12

7- ناميبيا           4        6         7      17  

8- موريس         4        6         5     15

9- جنوب افريقيا   4       1         2       7

10- كينيا           2       1         1        4

11- مالي           2       --         2        4

12- موزمبيق      2       --         --        2

13- زيمبابوي      1       2         1        4

14- كوت ديفوار   1       1         4        6

--- بوتسوانا         1       1         4        6    

16- الكاميرون      --       3        3        6

--- انغولا            --       3         3       6

18- غانا            --       3         0       3

19- السنغال         --      2         --       2

20- ليبيا             --      1        10      11

21- مدغشقر        --      1         3        4 

//- التشاد             --      1         3        4                        

23- ليبيريا           --     1          --        1

//- اوغندا             --     1          --        1

//- زامبيا             --      1          --       1

//- رواندا             --      1          --       1

27- السيشل          --     --         3        3                          

28- البنين            --     --         2        2

//- الغابون            --     --         2        2

30-بوروندي         --     --         1        1

//- جيبوتي            --     --         1        1

//- الصومال          --     --         1        1

//- غينيا               --     --         1        1

//- غامبيا              --     --         1        1

//- الطوغو            --     --         1        1 .

 

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رياضة

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