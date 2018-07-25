الأمم المتحدة تطالب المغرب بوقف تجاوزاته في حق المعتقل الصحراوي نعمة أسفاري

طالبت المحافظة الأممية السامية لحقوق الإنسان المغرب بوقف تجاوزاته في حق المعتقل الصحراوي نعمة أسفاري, داعية إياه إلى تقديم توضيحات حول وضعه.

و في رسالة وجهتها باسم لجنة مكافحة التعذيب الى سفير المغرب لدى ديوان الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الأخرى بجنيف أكدت أنا راسون مقررة مكلفة بمسألة التجاوزات على مستوى المحافظة تقول " نطالب المغرب بالتوقف عن ارتكاب كل شكل من أشكال العقاب أو التجاوزات ضد السيد أسفاري و عائلته و اتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية بهدف ضمان السلامة الجسدية و الذهنية للضحية و ممثليه".

و جاءت هذه الرسالة عقب الشكوى التي أودعتها يوم 6 يوليو المنصرم منظمة العمل المسيحي للقضاء على التعذيب و المصلحة الدولية لحقوق الإنسان ضد المغرب حول التجاوزات مع المناضل الصحراوي من أجل حقوق الإنسان منذ نوفمبر 2010 و المحكوم عليه بـ 30 سنة سجنا.

كما أشارت الدعوى إلى رفض السلطات المغربية زيارة كلود مانغان- أسفاري، زوجته، لزوجها أربع مرات.

و في نوفمبر 2016 كانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد أشارت إلى أن المغرب انتهك ما لا يقل عن 6 قواعد متضمنة في اتفاقية مناهضة التعذيب من خلال تعذيب نعمة أسفاري الذي يناضل من اجل استقلال بلده الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ أكثر من 40 سنة رغم لوائح مجلس الأمن من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير.

و عليه فان المغرب مطالب بتقديم اليوم الأربعاء كأقصى تقدير للجنة مكافحة التعذيب "جميع التوضيحات الضرورية حول وضعية نعمة أسفاري و زيارات أهله في السجن".

في هذا الصدد من المنتظر عقد اجتماع خلال هذه الأيام بين لجنة مكافحة التعذيب و ممثل البعثة الدائمة للمغرب لدى ديوان الأمم المتحدة و منظمات دولية أخرى بجنيف لـ " دراسة الإجراءات التي يجب على المغرب اتخاذها بهدف تطبيق قرار اللجنة".